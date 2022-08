'Mi corazón grita que no quiere vivir', Yoo Joo Eun, actriz surcoreana, fallece a los 27 años

Este lunes se dio a conocer la lamentable muerte de la actriz surcoreana, Yoo Joo Eun a los 27 años. Según informan varios medios internacionales, la joven se habría quitado la vida y su cuerpo fue descubierto por su hermano cuando llegó a visitarla a su casa.

Tras compartir la noticia a la prensa y a sus miles de fanáticos, asegurando que Yoo Joo “ya estaba en un ligar más feliz y cómodo”, el hermano dela actriz compartió los versos que ella habría escrito antes de partir.

En ella, además de pedir perdón, también pidió que no lloraran por su muerte.

FOTO: ESPECIAL

“Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (hermano mayor). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos”.

Tras esto, la mujer aseguró que se sentía feliz de la vida que vivió y pidió que “no echaran culpa a nadie por su muerte”.

“Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pesado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más”.

Yoo Joo Eun aseguró que sus ganas de actuar eran inmensas, y siempre lo fueron, sin embargo, llegó un punto en que llegó a ser como “una maldición”.

“Tenía michas ganas de actuar. Quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer esa cosa es una maldición.”

FOTO: ESPECIAL

Para finalizar, agradeció a todos por el amor que recibió en vida y por comprender esta decisión.

“Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro (...) Y a toda mi familia y amigos cariñosos y a mis personas queridas, muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa (...) Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencias”.

Fanáticos reaccionan a la muerte de Yoo Joo Eun