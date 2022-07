Mi caso lo usan para atacar proyecto de AMLO: Pío López

Ante la investigación que tiene por unos videos en los que aparece recibiendo sobres amarillos con supuesto dinero en efectivo, Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que jamás ha cometido un delito.

En entrevista para Expansión Política, que se realizó en Palenque, Chiapas, Pío López Obrador reconoció que el dinero que le entregó David León, quien también aparece en los videos, fue para apoyar al movimiento de su hermano en "gastos menores como gasolina".

"Es más una falta", dijo el hermano del presidente de México a Expansión Política al rechazar que haya cometido un delito.

Aseguró Pío López Obrador que ni su hermano, el presidente, ni otra autoridad lo han ayudado a frenar su caso y refirió que tuvo que buscar un amparo para que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, investigara.

"Yo soy el más interesado en que se investigue a fondo el tema y se esclarezcan los hechos. Tan interesado, que hasta fui con el ministerio público y le dije: ‘mira, te dejo mi teléfono, si tú requieres y necesitas alguna información adicional, aquí estoy, quiero ser un coadyuvante y un facilitador en tu proyecto de investigación. ¡Búscame!’ Hasta ahora, nadie me ha hablado", explicó Pío López Obrador a la reportera Mariel Ibarra.

"¿Ha platicado con su hermano de los videos?", se le preguntó."No, nunca", respondió.

"Nada. A mí solo me ha ayudado la Constitución y las leyes, mi abogado y mi pequeña y verdadera familia que es mi esposa y mi hijo, nadie más. ¿Por qué tendría que estar recurriendo a un juez para que la FGR reaccione? Ha sido al contrario, todo ha sido mediático", agregó.

Indicó que desde 2018, cuando Morena ganó la Presidencia, no ha hablado con Andrés Manuel López Obrador porque acordaron mantener distancia.Pío López Obrador rechazó que a pesar ser hermano del presidente de México, viva rodeado de privilegios, contratos o dinero, pues vive en la "justa medianía" en una colonia de clase media en Tuxtla Gutiérrez.

"¿Qué piensa cuándo le llaman el ‘hermano incómodo' remitiendo a la figura de Raúl Salinas de Gortari?", se le cuestionó a Pío López Obrador."¡Es una estupidez! ¡No tenemos nada que ver con lo que hizo esta persona con el país", contestó.

"¿Qué siente de que se use su imagen cómo símbolo de la corrupción en el gobierno de su hermano?", se le preguntó.

"Pues eso es lo que justamente se ha hecho, esto es mediático y político, se ha buscado dañar la parte más importante del proyecto que es el combate a la corrupción", respondió.

De acuerdo con el texto de Expansión Política, Pío López Obrador insistió en que no ha cometido ningún delito.

LOS VIDEOS

"Los videos son claros y contundentes, ¿qué se hizo con ese dinero?", se le dijo a Pío López Obrador.

(LATINUS)

"No se hizo nada con ese recurso, se utilizaron… Además, estos señores, nuestros adversarios, ahí exageran que fueron millones… fueron aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, gasolinas, etc. para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país, pero no cometí ningún delito, me siento con la conciencia muy tranquila, sigo con mi vida normal, pero yo sí quiero que esto se esclarezca, que llegue a últimas consecuencias", respondió.

"No, se diría que es una relación de complicidad si te sientas con un delincuente. Alguna vez mandó mensajes para decir que lo habían traicionado y le habían puesto un aparato en su teléfono", comentó al ser cuestionado sobre David León.

Pío López Obrador declaró que "es totalmente falso" que la investigación en su contra esté frenada por ser hermano del presidente de México.

"A mí me han ayudado nada más tres elementos: uno, la Constitución; dos, mi asesor jurídico, el doctor Pablo Hernández Romo-Valencia; y tres, mi pequeña y verdadera familia que es mi hijo y mi esposa, pero fuera de esos tres a mí no me ha ayudado absolutamente nadie, al contrario, pienso que la autoridad de arriba está obstruyendo, está obstaculizando las investigaciones para no llegar al fondo del asunto", declaró.

Mencionó que puso una denuncia penal en contra de "el señor Carlos Loret de Mola", quien dio a conocer los videos, y de David León, pero "hasta hoy no hemos tenido respuesta alguna".

"¿Por qué cree que la FGR no ha querido mover el caso o no quiere investigar?", se le preguntó.

"No lo sé, es una de las cosas que me llama poderosamente la atención, es una institución cuya función prioritaria es precisamente investigar y en este caso no ha investigado absolutamente nada", respondió Pío López Obrador.

"Yo no sé por qué no han actuado, es decir, yo no sé por qué han evadido su responsabilidad. Han incumplido, ignoro las causas, pero realmente a mí sí me resulta muy sospechoso que las autoridades encargadas de esta investigación no estén haciendo su trabajo y estén cumpliendo con su responsabilidad", añadió.