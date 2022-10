Mhoni Vidente predice que Christian Nodal será novio de Kenia Os y la cantante responde

Hace un par de días, Mhoni Vidente predijo que existiría un futuro romance entre Kenia Os y Christian Nodal, sorprendiendo a todos en el mundo del espectáculo.

Ante esto, durante la presentación de su segundo álbum titulado K-23, llevada a cabo este 26 de octubre, Kenia Os fue abordada por la prensa y le cuestionaron sobre qué pensaba de esta predicción, a lo que, sin dar muchos detalles al respecto, señaló que habló un par de veces con el ex de Belinda, pero no había pasado nada más.

“Sabes que, con Christian hace mucho tuvimos unos mensajes, pero creo que ya no me sigue. No sé si me tiene bloqueada, no sé”, comentó Kenia Os.

A pesar de esto, la también influencer mencionó que no descarta una futura colaboración con el intérprete de Botella tras botella: “Él está en la misma disquera que yo, es una persona que admiro mucho, me encantaría colaborar con él, no se ha dado, va a pasar si tiene que pasar”.

Por otro lado, Kenia también habló sobre su reciente estado de salud, esto después de haberse desmayado hace un par de días y haber sido internada en un hospital la semana pasada.

“Me sigo haciendo estudios para descartar que ese desmayo no haya sido por epilepsia, pero al parecer fue por cansancio y estrés, y la verdad es que este álbum se hizo en un tiempo récord, generalmente yo me tardo un año y medio en hacerlo, y este lo hicimos en tres meses, y pues me cobró factura, esperemos que no sea nada grave”, comentó la originaria de Mazatlán, Sinaloa.