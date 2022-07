¡Mexicanos al grito de Wakanda Forever!; Tenoch y Mabel forman parte de la secuela de Black Panther

Los nombres de Tenoch Huerta y Mabel Cadena inundaron anoche las redes sociales luego de que se confirmara su participación en la cinta Black Panther: Wakanda Forever.

Después de tantos rumores, por fin se confirmó la presencia de los actores mexicanos y de otro más, Josué Maychi, quien seguramente muy pronto dará de qué hablar por su trabajo.

Ayer, Marvel dio algunos detalles de la secuela de Black Panther y presentó primer tráiler oficial del largometraje dirigido por Ryan Coogler, en donde se aprecian a Tenoch, Mabel y Josué.

Huerta encarnará al “Principe Namor”; Cadena, a “Namora” y Maychi al guerrero “Attuma”. La cinta se estrenará en las salas en el mes de noviembre.

Mabel escribió en su cuenta de Twitter: "You right!, ¡Namora is here!" mientras que Tenoch posteó un meme en donde se aprecia un perrito y puede leerse: “Mi mamá: Mi hijo pronto ya será todo un súper héroe”.

Tenoch fue cuestionado por la prensa en diversas ocasiones sobre su trabajo en Marvel, pero esquivaba las preguntas y Mabel, por su parte, negaba que fuera a integrarse a la casa de “Spider-Man”.

En el tráiler, no se aprecia quién se volverá Black Panther, luego del fallecimiento de Chadwick Boseman en agosto de 2020.