Mejoran espacio y lo convierten en el Club de los Abuelos en Torreón

Para atener a los adultos mayores cuya familia debe salir a trabajar y para evitar que se queden solos y expuestos a una serie de riesgos, se inauguró el Club de los Abuelos, que tendrá en una primera etapa un espacio para 50 adultos de los 65 a los 75 años de edad, a cambio de una cuota de recuperación semanal.

Al evento inaugural acudió el alcalde Román Alberto Cepeda, así como la presidenta del DIF Municipal, Selina Bremer de Cepeda, directores de diversas áreas y empresarios, quienes se sumaron a la causa para que el proyecto se concretara.

Y es que de acuerdo con la presidenta honoraria del DIF, dicho espacio estaba dedicado a las personas con discapacidad, pero no se encontraba en las mejores condiciones, además de que contaba con pocos usuarios, por lo que fueron reubicados al Centro de Discapacidad en la colonia Nueva Rosita. Asimismo, se anunció un nuevo proyecto para atender a esa población.

“Lo tenía la administración pasada como un centro de discapacidad, estaba en otras condiciones y con muy pocos usuarios… estamos ya trabajando en un proyecto muy ambicioso, un Centro Integral de Discapacidad, que será nuestro segundo nuevo proyecto de esta administración”, adelantó Bremer de Cepeda.

(EDIE RUIZ)

En su discurso, comentó que el Centro abrió sus puertas con 13 usuarios (la semana pasada) y en esta se pretende integrar a 15 usuarios más, hasta llegar en una primera etapa a 50 adultos mayores atendidos.

“Quiero agradecer primero que nada al señor Pedro Luis Martín, que no pudo estar con nosotros, en su representación está Sabina Gutiérrez. Primero que nada, Pedro confió en el proyecto de Román, después me dio toda su confianza y me dijo que él nos da este centro en comodato, nos dijo 'haz con él lo que necesites no me necesitas decir qué cambios le vas a hacer, qué le vas a construir, es tuyo', en verdad lo agradezco enormemente”.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda destacó el esfuerzo que han hecho las personas mayores en la construcción de esta ciudad y dijo que el que no vea por ellos es una “gran omisión”.

“A quienes ya dieron una parte de su vida para otorgar crecimiento, para construir el Torreón, la región de Coahuila y de México que hoy tenemos, y que nos dejaron a nosotros en su paso para seguir trabajando. Que nadie vea por ellos es una gran omisión del gobierno y de la sociedad, y creo que el día de hoy se cristaliza en esta Casa de Día para los adultos mayores algo que no solamente es para una buena causa, tienes un compromiso de la sociedad y gobierno”.

Uno de los usuarios agradeció el apoyo recibido hacia el grupo de la tercera edad. “Un entusiasta agradecimiento al Republicano Ayuntamiento por el apoyo que nos brinda a las personas de la tercera edad, en el Club de los Abuelos, a través de diferentes disciplinas, participando y propiciando en el crecimiento individual y de grupo, dentro de estas instalaciones amplias, seguras y cómodas, con una excelente atención, viviendo nuevas experiencias ante las pérdidas de índole físicas y emocionales”.