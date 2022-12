Mejía Berdeja acepta encuesta; será representante de AMLO en Coahuila

El subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, aceptó los resultados de las encuestas que favorecen al senador Armando Guadiana como posible candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, por lo que continuará en su cargo, además de representar al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta entidad, revisando proyectos como el de Agua Saludable para La Laguna y la resolución al conflicto de Altos Hornos de México (AHMSA).

Así lo dio a conocer el propio presidente López Obrador al término de su conferencia mañanera de este jueves, señalando que Mejía Berdeja "va a continuar como subsecretario de Seguridad Pública, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza".

"Pero, además, me va a representar en Coahuila, porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila. Les menciono lo de Agua Saludable para La Laguna, es algo que me importa mucho. También, el que se pueda, aun cuando es un asunto complejo, darle una salida al problema de Altos Hornos de México, y me va a seguir ayudando Ricardo en Coahuila para mantener la paz, la tranquilidad", manifestó el mandatario.

Finalmente, López Obrador descartó los rumores de una supuesta desaparición del Mando Especial de La Laguna, afirmando que es "politiquería"; además, dio a conocer que Mejía Berdeja aceptó los resultados de la encuesta de Morena en Coahuila, cuyos resultados favorecen a Guadiana Tijerina para ser el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad y lo perfilan como un posible candidato a la gubernatura.

"Se manejó mucho, por la politiquería, de que iba a desaparecer el Mando Especial de La Laguna, aprovecho para decir que no es cierto... es parte de la politiquería para echarle la culpa al Gobierno federal. Entonces, él (Mejía Berdeja) va a seguir ayudándonos en esto y, con mucha responsabilidad, con mucha madurez, me expresó que la decisión que se tomó a través de las encuestas del partido al que pertenecemos los dos, la aceptaba. Entonces, es un ejemplo, Ricardo", expresó el presidente mexicano para luego salir del Salón Tesorería de Palacio Nacional.