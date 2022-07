Medio Oriente siempre convulso

En tiempos turbulentoshay que observar los acontecimientos en el Medio Oriente.Nodo geopolítico. Persisten las reverberaciones por el asesinatode la prestigiada periodista Shireen Abu Akleh, palestina ciudadana estadounidense, colaboradora de la cadena qatarí Al Jazeera,cuando cubríauna enésima incursión en los territorios ocupados. Se presume un disparo proveniente de las fuerzas israelíes. Un comando estadounidenseacaba de “eliminar”en el norte de Siria, con un dron,a otroimportante líder miliciano delEstado Islámico. Es la segundaejecución “quirúrgica”en lo que va del año. EUmantiene 900 efectivos de sus fuerzas especiales en lafrontera entre Siria e Iraq. El presidentesirio Bashar el Assadvisitó,por primera vez en casi una década,la destruida ciudad de Aleppo, pretendiendo proyectar mediáticamente una normalidad inexistente como parte de unacampaña para romper suprolongado aislamientointernacional.Objetivo que seguramente conseguirá gracias al respaldo saudita, emiratí y egipcio.En Afganistán, el líder supremoHibatullah Akhundzadacontinúa consolidado su poder: los talibanes han vuelto a reforzar la aplicacióna raja tabla de la ley islámica. Las advertencias para dejar de entrometerse en los asuntos afganos no son baladronadas: están siendo recogidas en varias capitales y también en Nueva York. Adicionalmente, dos fuertes sismos devastaron recientemente varias regiones causando miles de muertos y dejando a decenas de miles heridos y sin hogar.

El presidente Biden realizó la semana pasada una visita a Arabia Saudita e Israelque incluyó Palestina. Fue a refrendarlas alianzas estadounidenses y a promover las intrarregionales, principalmenteentre los dos primeros. Reiteró el apoyoestadounidense a la solución de dos estados para dos pueblos.Pero Biden acudió, sobretodo,a convencer y a presionar a los líderesárabes acercade los múltiples riesgos que entrañan las acciones agresivas de Rusia en numerososfrentes, algunos particularmente candentes en la región,en los que Moscú es protagonista.Los intentos de reanudar las negociaciones multilaterales con Irán sobre su programa nuclear están estancados. Washington quiere dejar en claro que noesperará eternamente a que Irán regrese a la mesa para lograr un acuerdo nuclear.El presidente Putin estará también de vista en la región,coincidentemente esta semana. Ambas visitas se suceden en el contexto de la guerra en curso en Ucrania y cuando se ha emplazado una confrontación belicista entre Rusia y la OTAN.Turquía, un país bisagra entre tres regiones, está inmerso en todos los escenarios, que al igual que varios países del Medio Oriente que enfrentan conflictos,tienen roles determinantes en asuntos cruciales, losenergéticos, ambientales y migratorios. Una grave inseguridad alimentaria se cierne sobre Africa y el Medio Oriente, mientras unaincontenible carrera armamentista continúa haciendo que muchos gobiernos destinen cuantiosos recursos que debieran estarán dedicados al desarrollo. Como telón de fondo, restan poco más de 100 días para que inicie un evento internacional de primer orden como es la hípermediática Copa Mundial de Fútbol,la cual tendrá lugar en Qatar.

Elnuevo Primer MinistroisraelíYair Lapid mantieneel estatus quo respecto de la ocupación de Palestina. No hay en el horizonte posibilidades de retomar las conversaciones de paz. Israel insiste más bien en que el programa iraní de fabricación de armas atómicas ha ido demasiado lejos. Los dirigentes de Israel buscan por todos los medios convencera las autoridades estadounidenses para que abandonen los esfuerzos para revivirdicho acuerdo. Como Netanyahu, insisten en que la única forma de detener losavances en la capacidad nuclear de Irán (estando convencidos que tiene fines ofensivos) es poner una amenaza militar creíble sobre la mesa. El presidente iraní Ebrahim Raisi ha declarado que no aceptaránninguna [situación]de crisis o de inseguridad, ni una provocación en la región. Cualquier error podría ser funesto.El presidente Biden,al parecer,trató en privado con el príncipe heredero y gobernante sauditaMohamed Bin Salmansu responsabilidad personal en el atrozcrimen del periodista saudita estadounidenseJamal Khashoggi en 2018,para evitar así tener que pronunciarse públicamente sobreel siniestro escándalo que se ha interpuesto entre los dos aliados y socios estratégicos. Como se sabe desde hace años, tanto Arabia Sauditacomo Irán juegan un papel determinante, de tutela directa,sobre las principales fuerzas políticas en Líbano, que sigue precipitándoseen caída libre en una sucesión de crisis sin precedente. La guerra y destrucción de Yemen mantienensu curso catastrófico. La disputa interna entre ejércitos y miliciaslibias se prolonga sin que haya condiciones para una salida negociada viable. Como en otros conflictos regionales, no existen visos de solución.

Arabia Saudita, Irán y Egipto no son los únicos países de la región que han venido reforzado ostensiblemente sus vínculos con Rusia y también con China.De ahí la importancia del encuentro de Biden con los lideres de las naciones que integran el Consejo de Cooperación del Golfo: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita; así como la relevancia de los acuerdossuscritos tanto con Arabia Saudita en los ámbitos de la energía, espacio aeronáutico, telecomunicaciones e inversiones, como la suscripción de una asociación estratégica explicita de defensa militar entre EU e Israel.

Las conversacionesdel presidente López Obradorcon el presidente Erdogan a fines de julio, en ocasión de su visita oficial a Mexico, así como los intercambios de información con nuestros socios turcos,serán oportunidadesinvaluables paracomprenderla complejidad de los escenarios de conflicto en el Medio Oriente.

@JAlvarezFuentes