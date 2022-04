'Me siento violentada' Ángela Aguilar rompe el silencio tras fotos con su supuesta pareja

El nombre de la cantante, Ángela Aguilar, ha sido tendencia en redes luego se que se revelara un supuesto romance con Gussy Lau.

Por medio de Instagram, Ángela subió un video en el que denuncia que las imágenes que circulan, junto a Gussy, no tienen su consentimiento.

"Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma”, dijo con un semblante triste y añadió que, “Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran".

La cantante, quien se presentará en Torreón en junio, externó que se siente muy mal por tanto señalamiento que está recibiendo.

"Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen", informó.

La joven dio a conocer que una persona en la que ella confiaba bastante la defraudó, ya que al sacar a la luz tales fotos fastidió su vida profesional y personal.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia?, aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error", dijo.

(FOTO: ESPECIAL)

Añadió la artista que por primera vez se ha sentido identificada con la violencia que aqueja a las mujeres.

"Hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento; yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, es estos días he vivido de lo que es", aseguró.Aguilar mencionó que ella es la única que puede decidir qué da a conocer al público y que no.

"Me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar".

Por otro lado, la cantante aseguró que planea tomarse un tiempo para analizar todo lo que ha ocurrido y además agradeció el apoyo que le han dado sus seguidores.

"Mi imagen y mi apellido no se merecen todo esto y yo tampoco. Agradezco en general al público, por apoyarme, por cuidarme y por quererme. Me duele un poco el corazón ahorita, pero sé quien soy y les agradezco", puntualizó.