'Me quitan el tiempo libre que tengo', Natanael Cano pide a fans que no le pidan fotos en la calle

Laguneros, si se llegan a topar a Natanael Cano ni se le acerquen porque puede ser que se porte sangrón con ustedes.

El cantante ha causado revuelo en redes sociales luego de que subiera unas historias en las que le pide a sus fans que si se lo topan en la calle no le pidan video saludos o fotos porque, "me quitan el poquito tiempo libre que tengo".

“Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones. Maduren, maduren es parte del crecimiento mi gente

(FOTO: ESPECIAL)

"Si me ves patinando o en la calle mejor no me pidas fotos, que no las doy, no por mamón, me quitan el poquito tiempo libro que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez hahaha no funciona así bebés, perdón", dijo tajante.

Cano mencionó en donde los fans sí pueden acercarse a él, besarlo y pedirle selfies.

“En un concierto corran abrazarme y bésenme POR QUÉ ESE SI ES MI TRABAJO, en el escenario”.

(FOTO: ESPECIAL)

Por último, el intérprete también lanzó una advertencia a su competencia del género denominado "corrido tumbado".

“De parte del único niño millonario del género. Todos tienes a su papi allá. Me pelan la ver... todos. Arriba la bandera CT NO HAY MAS.

"El disco se va llamar DIVIDIERON BANDÓS, AHORA ACEPTEN LAS CONSECUENCIAS :). Y me los voy arremangar…”, comentó.