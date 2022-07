Me porté mal, acabé casi conmigo: Reyli Barba

Reyli Barba se ha vuelto tendencia en las redes sociales este lunes debido a las fuertes confesiones que hizo sobre su vida personal en una entrevista.

Fue junto a Yordi Rosado, donde el intérprete de Desde que llegaste, contó cómo la paternidad ha cambiado su vida para bien, pues desde el nacimiento de su hijo, ha logrado una sanación en las adicciones.

“Yo me porté mal, o sea, yo acabé casi conmigo, pero a él (su hijo) lo cuidé siempre y él me cuidó, él me llevaba a los internamientos. Él con 14 años fue y me metió al internamiento”, relató.

También, el cantante de 50 años de edad reconoció que el alcohol afectó algo de su faceta como músico.

“El alcohol es un cabrón, mi hermano, el alcohol es bien seductor. Yo tomaba de todo (...) a los 13 años tuve un accidente con El Chelito y otro amigo, azoté contra el cofre de un carro y me tuvieron que pasar tres sueros para revivirme”.

Quién también es conocido por su paso con la banda Elefante, recordó que fue con ellos cuando conoció a Maná y se encontró con Fher Olvera en un elevador para pedirle 100 mil dólares para poder grabar su disco.

“Estábamos tocando, ¿nos escuchaste tocando Oye, mi amor? Me dice, ‘Sí, los escuché, se ve que son buenos, échenle ganas, sé que los vas a conseguir. Chao’, y peló gallo. Aparte yo con una gabardina de guardaespaldas y con el pelo muy muy largo, un poco de monster, por eso los Elefantes, me dicen a mí monster, digamos que Fher se quedó como diciendo ‘Qué personaje’”.