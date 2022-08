'Me importa más su salud', Alex Hoyer defiende a Danna Paola de las críticas sobre su cuerpo

En los últimos meses, Danna Paola ha estado en el ojo público no solo por su música y su carrera en el mundo de la actuación, sino también por su apariencia física, la cual ha generado un sin fin de controversia al respecto.

Y es que, según internautas en redes sociales, aseguran que la cantante ha bajado muchísimo de peso, a diferencia de cuando se encontraba en España grabando Elite, a tal grado de que muchos aseguraran que sufría de problemas alimenticios.

Ante esto, y a pesar de que la cantante ya señaló que ella se encontraba bien de salud y más feliz que nunca, las críticas no han parado, por lo que su actual novio, Alex Hoyer se unió a la lista de personas que no han dudado en defenderla de los ataques.

Durante un encuentro con los medios en los Premios Kids Choice Awards 2022, el también cantante señaló que Danna se encontraba en perfecto estado de salud.

“Siempre se lo digo, mientras ella se sienta bien, ella esté bien, ella esté feliz, eso es lo más importante, no importa lo que se diga, a mí lo que más me importa es su salud y ella está perfectamente bien y disfrutando todo lo que está sucediendo”

Para finalizar, Alex reveló como han lidiado con el acoso mediático y las contantes críticas que han recibido desde semanas.

“Comunicándonos siempre, estamos siempre en la misma página y creo que siempre nos ha ayudado mucho en este proceso. Es muy cierto, nos apoyamos muchísimo, obviamente en el lado personal, ambos buscamos ese apoyo, y ese respaldo que tenemos es muy lindo y yo lo valoro muchísimo porque ella me ha ayudado a salir de muchas situaciones que no eran buenas en mi vida, y deshacerme de personas y más y viceversa”, comentó.

Como bien se mencionó con anterioridad, durante la rueda de prensa Danna señaló que se encontraba en perfecto estado de salud y lo que los seguidores hablaban en torno a ella eran una mentira.

“Yo estoy perfecta, no estaría trabajando como estoy trabajando si tuviera algo mal. He trabajado toda mi vida, soy una mujer sana, gracias a Dios, tengo la posibilidad de trabajar, de levantarme todos los días, de hacer ejercicio, de tener el instrumento que tengo, me encanta cantar, bailar, de no dormir, de levantarme todos los días y ser la artista que soy. Una persona que realmente tiene un problema, no podría trabajar, con eso lo digo todo”, dijo en aquel entonces.