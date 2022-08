Me he sentido más femenina: Demi Lovato vuelve a usar el pronombre 'ella'

Actualmente, Demi Lovato se ha consagrado como una de las artistas que llevan sus ideales y sus creencias muy en alto, las cuales en muchas ocasiones han sido duramente criticadas en redes sociales.

Y es que fue hace un año cuando la cantante reveló que se consideraba una persona binaria, pidiéndole a sus fanáticos que comenzaran a utilizar el pronombre neutro de “elle”, ya que no se consideraba, en ese entonces, como hombre o mujer.

En sus declaraciones, ella contó la ocasión en que, al momento de ir al baño, no se sintió identificado ni como hombre o como mujer.

“Soy una persona tan fluida que sentí, especialmente el año pasado, que mi energía estaba equilibrada en masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté con la opción de entrar al baño y decía ‘mujeres’ y ‘hombres’, no sentí que hubiera un baño para mí”, mencionó Demi”.

Tras esto, la también actriz comentó: “No me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano”.

Ahora, a varios meses de esta declaración, en esta semana, Demi Lovato anunció que ya podrían llamarla, otra vez como ella, asegurando que todos los días estaba aprendiendo de ella misma.

En una entrevista, la intérprete de Cool for the Summer comentó: “Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo, pero creo que lo importante es que nadie es perfecto”.

“Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente, cuando la gente está aprendiendo. Es todo sobre respeto”, manifestó para el programa Podcast Spout,

Cabe destacar que aunque ella, en este momento, se identifique como ella, no se encasilla en como tal, ya que aseguró que puede cambiar de un género a otro sin tener algún problema.