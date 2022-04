'Me gusta hacer proyectos exitosos', dice Gustavo Loza

El cineasta mexicano, Gustavo Loza, ha tenido una relación muy estrecha con Coahuila y sobre todo con Torreón, motivo que lo lleva a siempre sonreír cada que recuerda estas tierras.

"En Coahuila tuve una novia", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón y enseguida reveló las razones que lo unen a La Laguna.

"Le tengo mucho cariño a Torreón. La Ibero me ha invitado a dar unos cursos por allá y luego hice unas campañas al Club Santos Laguna, entonces tengo un vínculo especial con La Laguna", explicó.

Gustavo charló con este diario a propósito del estreno de la octava temporada de 40 y 20 que ocurrirá este 26 de abril por Las Estrellas después del noticiero de Denise Maerker, algo que lo tiene muy entusiasmado.

"Estamos contentos y luego decimos, '¡Qué rápido paso el tiempo!", y ahora estamos por estrenar la temporada ocho, vamos a llegar a los 100 capítulos, cosa que no es sencilla, dado que hay mucha competencia y bastantes producciones; me encanta que este proyecto siga creciendo", dijo el productor del programa protagonizado por Jorge "Burro" Van Rankin, Mauricio Garza, Michelle Rodríguez, Mónica Huarte, Armando Hernández y Oswaldo Zárate.

Vía telefónica, Loza mencionó que la aceptación que le ha dado la gente a 40 y 20 lo ha motivado a seguir dando lo mejor de sí en esta serie y en todo lo que emprenda.

"Hace mucho que no me sentía así. Estoy ahora filmando una película y tengo un compañero que me mueve y me trataba con mucho respeto porque me veía como cineasta y había como una cierta barrera que se rompió cuando él se dio cuenta de que yo soy el productor de 40 y 20 y eso le llamó la atención, lo que generó que se rompiera el hielo; eso me dio alegría porque refleja el sentir de la audiencia hacia este proyecto", relató.

Para Gustavo, hacer comedia es muy importante porque, según explicó, las personas agradecen que las entretengan o las hagan reír.

"La comedia te da muchas satisfacciones en tu vida personal. Hay quienes me han contado que tras tener un día difícil se han sentado en su sofá a ver 40 y 20 y entonces se han olvidado de cualquier problema. Ahí es cuando decimos, 'Estamos haciendo bien las cosas'. La comedia tiene un rol social y por eso la hago", mencionó.

En cuanto a la octava temporada, Gustavo manifestó que arribará llena de sorpresas y que el personaje que más cambios tendrá es "Fran" (Mauricio Garza).

"Dimos varios pasos adelante. Ciertas cosas que hará 'Fran' pondrán en jaque a los demás personajes. Es relevante arriesgarse porque si nos quedamos en lo mismo se puede volver tu muerte".

Al preguntarle al cineasta si cuando concibió 40 y 20 imaginó la larga vida que tendría, respondió que no y recalcó que a él le gusta elaborar proyectos exitosos.

"Hago todo lo que está en mis manos para que un proyecto funcione. Lo que sí, es que uno nunca sabe hasta donde puede un proyecto trascender. Me gusta hacer proyectos exitosos".

Por otro lado, Gustavo externó que también disfruta de la proyección que tuvo Run Coyote Run, que pasó por la cadena Fox.

"Fue una propuesta muy distinta en relación con 40 y 20. Hicimos tres temporadas de Run Coyote Run y cuando Disney compró Fox el proyecto se detuvo, pero creo que cumplió bien su ciclo".

Aunque en fechas recientes, Loza se ha enfocado a la pantalla chica, recién volvió el Séptimo Arte.

"Yo estudié para hacer cine. Ese ha sido mi sueño de vida. Mi formación es cinematográfica y luego aprendí a hacer televisión. Estamos filmando la película Welcome al Norte, sin embargo, no puedo darles más detalles por ahora; les adelanto que es una comedia protagonizada por Silverio Palacios".

Gustavo Loza aprovechó la charla para expresar que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas debe darle mayor proyección a los Premios Arieles.

"Yo tenía ciertos prejuicios cuando empezaba a hacer cosas para Televisa, en la época de Los Héroes del Norte (2012) nos invitaron a los premios TV y Novelas porque estábamos nominados; fui con todos mis prejuicios y vaya sorpresa que me llevé pues independientemente de quienes ganen los premios, no le piden nada a la producción que tienen los Óscar porque el evento como tal es buenísimo.

"A lo que voy con esto es que los Arieles deberían tener una fastuosa producción, así como se hacen los TV y Novelas y nada de que los invitados asistan en jeans o playeritas. Se necesita que tengan una gran ceremonia y que sean más incluyentes porque de pronto los Arieles se volvieron un club elitista".

VER MÁS Estrena 40 y 20 su octava temporada este martes 26 de abril

Dentro de la barra de comedia 'Noche de Buenas' de Televisa