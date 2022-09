Me encantan las niñas: Karely Ruiz habla de su orientación sexual

Hace poco Galilea Montijo confesaba en el programa "Hoy" que es "heteroflexible". Fue en el marco de los festejos por el mes del "Orgullo Gay" que la presentadora dejaba en claro podría enamorarse de una mujer también. Sus palabras no hicieron más que recordar su supuesto romance con Maca Carriedo y también se puso en duda si le fue infiel o no a su marido con su compañera de trabajo.

Pero Galilea Montijo, al parecer, no es la única en la industria del entretenimiento dispuesta a salir del closet. Ahora fue Karely Ruiz quien señaló quien hizo una impactante revelación sobre su orientación sexual. La modelo aseguró que también se siente atraída por las mujeres, pero hizo uso de una frase con la que instaló más de una polémica en las redes sociales.

Qué dijo Karely Ruiz sobre su orientación sexual

La confesión de Karely Ruiz fue hecha desde las historias de su cuenta de Instagram. La estrella mexicana de Only Fans les explicaba a sus seguidores que no se encuentra muy bien de salud.

Según informó, padece una infección en la garganta, aunque eso no ha impedido que desista del diálogo con el fandom.

De improviso, así como lo hizo Galilea Montijo en el mes del "Orgullo Gay", lanzó una fotografía, pero con una particular descripción. "¿Saben qué es lo único que tenemos en común los hombres y yo? Que me encantan las niñas", aseguró junto a la postal en la que aparecía con un top bien ceñido y una gorra de Pikachu, personaje de Pokemón. No faltaron muchos minutos para que pronto su confesión la llevara a ser tendencia en las redes sociales.

Las palabras de Karely Ruiz llegan algunos días después de que anunciara su separación de Pablo Cantú. De paso, la modelo de Only Fans aclaró que no la acusaran de infiel si la llegaban a ver con otra persona en las próximas semanas. "Estoy soltera antes que empiecen a decir que ando de infiel, yo sé respetar, es todo por hoy, báñense", apuntó.