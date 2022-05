Me dio mucho gusto regresar a Torreón: Marisela

La cantante Marisela se presentó con gran éxito en el Coliseo Centenario la noche del pasado viernes.

Ante miles de laguneros, la llamada "Dama de hierro" hizo un repaso de sus éxitos; aunque los caballeros corearon los temas, fueron las mujeres las que lo hicieron a todo pulmón, evidenciando su gusto por la propuesta de la artista.

Al término de su actuación, la expareja de Marco Antonio Solís ofreció una entrevista exclusiva a El Siglo de Torreón en la que agradeció a los laguneros el apoyo que le han dado.

"Estoy muy feliz, muy contenta. Me dio mucho gusto regresar a Torreón y ver a mis fans y cantar con ellos. Me siento súper, como una 'Dama de hierro' con sus 'damas de hierro'", manifestó entusiasmada.

Al preguntarle, si "su pareja ideal" había sido La Laguna, respondió que, "sí", con una sonrisa de oreja a oreja. "Mi público siempre ha sido mi pareja ideal y en verdad que me encantó reencontrarme con mis seguidores de la Comarca", comentó.

(FOTO: FERNANDO COMPEÁN)

La intérprete de Si no te hubieras ido revelo que en este 2022 se encuentra más enamorada que nunca.

"Estoy enamorada de la vida, de mi familia, de mi público, de lo que estoy haciendo.

"Me siento súper riquísimo, estoy haciendo todo con gusto y cariño, no tengo cosas que me detengan y estoy para ustedes", externó.

Hace poco tiempo, la mamá de la artista falleció, motivo por el que en cada concierto la recuerda con la melodía Hola corazón.

"Todos los días hablo con ella (De forma espiritual). Ella sigue conmigo y yo la adoro, es y seguirá siendo mi fuerza para siempre".

(FOTO: FERNANDO COMPEÁN)

En el concierto, Marisela dijo que la canción favorita de su repertorio es Mi problema. Al cuestionarle la razón, respondió que, "estos chicos tienen aprender que hay un hasta aquí en todo".

Por último, la cantante reiteró su agradecimiento al público de la Comarca.

"Gracias Torreón por todos sus aplausos, por su cariño, los quiero mucho y ya saben que soy su 'Dama de hierro' para siempre".