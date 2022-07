Me acaba de discriminar: Prohíben la entrada a antros de Corea del Sur a Luisito Comunica

Vaya sorpresa que se llevó el youtuber Luisito Comunica luego de que, en su visita por Corea del Sur, no le permitieran entrar a una discoteca por ser extranjero y tener más de 30 años.

Y es que resulta que el mexicano fue de visita a Seúl y compartió recientemente a través de sus redes sociales que las discotecas de la ciudad existían únicamente para la las personas locales, ya que aseguró que lo habían discriminado por querer ingresar.

Mediante sus historias, Luisito y su novia Ari revelaron que le habían prohibido la entrada por ser extranjeros y contar con más de 30 años.

“Algo muy loco que me pasó en Corea del Sur es que intenté salir de discoteca y no me dejaron entrar a ninguna, una por ser extranjero y dos por tener más de 30 años”.

Tras esto, el influencer explicó que para entrar a las discotecas había una edad límite, siendo los menores de 29 años los únicos que pueden ingresar, por lo que Luisito no puede entrar pues tiene 31.

“Me acaban de discriminar por viejo. Me piden identificación y dicen ‘no, es que tienes 31 y no puedo dejar entrar a nadie que tenga más de 29 años”.

A pesar de que el mexicano creía que se trataba sólo de una discoteca con reglamento “ridículo” se percató que esto no era así, ya que en otros establecimientos de este tipo le pasaba lo mismo.

“Es algo que me asusta sinceramente. ¿Qué le está diciendo la sociedad a las personas? Cumples 30 y vete a tener hijos, vete a cuidar a tus nietos. Ya no salgas más. No puedes. Uno quiere divertirse y gastar su dinero pero no lo dejan, ¿por qué? Por viejo”. finalizó el influencer.

Esta situación causó todo tipo de reacciones en redes sociales, y es que algunos usuarios dijeron que no le permitieron la entrada debido a la presunta apariencia que mostraba el influencer, ya que aseguraban que a muchos de ellos sí los habían dejado pasar: "No es por tener 30 jajaja, yo tengo 33 y he entrado a varios, creo es más bien por la facha y por la camara, y porque estabas tomando en la calle, ellos piensan que ya vas ebrio, son muy reservados, incluso esta prohibido tomar video dentro de un antro".

Mientras que otros hablaban sobre el gran contraste cultural que había entre México y Corea, ya que este tipo de cosas no eran usuales en el país.