Mauricio Mancera habla de su paso por MasterChef Celebrity y agradece este 2022

Mauricio Mancera tiene sentimientos encontrados tras salir de MasterChef Celebrity porque él quería ganar y aunque no lo consiguió se siente satisfecho por lo que pudo lograr.

"Es un proyecto que disfruté muchísimo, de los que mejor sabor me ha dejado, no solo por el proyecto sino también por las personas que participaron en él, fue un garbanzao de libra ser parte de MasterChef", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Mancera sabe reconocer sus errores y más si son los que lo llevaron a salir de la llamada "Cocina más famosa de México".

"Fallé desde los ingredientes que se me olvidaron para hacer brownies, la receta que llevaba estaba mal. Fueron muchas cosas que no lograron alinearse y ni modo.

"Qué triste es no aceptar error y culpar a los demás, y ese no es mi caso, yo la regué, así que seguirán en el concurso las personas que tengan que seguir. Ahora, el conocimiento gastronómico que tengo es bastante en relación a cuando entré a este proyecto".

Bastante entusiasmado, recordó cuáles fueron los platillos que más disfrutó durante su estadía en MasterChef Celebrity.

"La pasta que hizo Ricardo el Día de Muertos o los guisos de Lorena Herrera que en verdad eran una joya".

Reconoció Mauricio que este programa le dejó no solo uno, sino varios amigos que considera, durarán para toda la vida.

"En MasterCHef sume a muchos 'brothers' como Ricardo, Marcela, Alejandra Toussaint y Talina Fernández y espero que sea Ricardo el que gane"

Por otro lado, Mauricio Mancera mencionó que no se puede quejar ya que 2022 ha sido increíble para él.

"Afortunadamente, este fue uno de mis años que más he disfrutado. Hice muchos viajes que es lo que más gozo.

"Hice proyectos interesantes. He tenido varias propuestas y chamba adicional en relación a campañas o conducciones. Solo tengo agradecimiento para 2022", expresó.

Mancera mencionó que ha disfrutado al máximo todo lo que ha hecho en la artisteada.

"Tengo la suerte de elegir bien los proyectos, entonces en todos los que estoy es porque sé que me la voy a pasar bien, yo si sé que en un proyecto habrá alguien con quien no comulgo o que sé que la voy a padecer de alguna forma, yo no le entro.

"Mi fuerte es la conducción. Este año hice cosas de actuación, empece 2022 con una obra de teatro que me hizo crecer en diversos aspectos. Donde he estado es porque quiero estar y eso hace toda la diferencia", expresó.

Mauricio Mancera compartió que en estos días se alejará de los reflectores para pasar tiempo junto a sus seres queridos.

"Navidad siempre la paso en la Ciudad de México con la familia de mi mamá. Estaremos todos juntos y el Año Nuevo lo recibiré en España".

En cuanto a 2023, Mancera dijo que, "sigue siendo una incertidumbre, hay varias ofertas, ya veremos cuál o cuáles se logran".

Para finalizar, Mauricio Mancera dijo que espera pronto volver a la región.

"Hice por allá Venga la alegría y Hoy, me acuerdo bien. Ya quiero ir para comer su gastronomía como las gorditas".