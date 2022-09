Matamoros destina 42 millones de pesos en obras públicas

Hasta el mes de agosto se destinaron alrededor de 42 millones de pesos en obras públicas en todo el municipio, así lo informó José Ayup, titular de dicha dependencia.

Entre bacheo, la implementación de algunas carreteras, así como la apertura de nuevos pozos y el mantenimiento de los que ya se encontraban, se han realizado estas inversiones.

Ayup detalló que 12 de estos millones se utilizaron para el tema del agua, "el agua potable es uno de los temas que el alcalde más ha puesto atención por la carencia que tiene el municipio, esto tanto en el área urbana como en la rural", detalló el funcionario.

Por otra parte, en lo que refiere a pavimentación, la Dirección ya ha trabajado en el arreglo de la calzada Cristóbal Díaz, "es una carretera que ya muchos la pedían, porque era una calzada donde prácticamente teníamos tramos de terracería", explicó José, además añadió que se destinaron 22 millones de pesos en la reparación de esta vialidad, ya que además se realizaron trabajos de drenaje.

El director explicó que al menos esta obra se realizó con recursos del municipio, "se hizo con recursos propios y es una de las obras en las que más se ha invertido".

Además, aseguró que dentro de algunos meses, se dará el arranque de obras para reparar la carretera que conduce al ejido Flor de Mayo, así como otros poblados, en donde se destinarán poco más de ocho millones de pesos, en coordinación con recursos del estado.

Finalmente, Ayup explicó que como municipio no han visto la necesidad de solicitar recursos federales, "desafortunadamente no hay ningún fondo, en sexenios pasados se podía lanzar proyectos para solicitar el recurso, pero ahora desafortunadamente no hay para el municipio", por lo que detalló que por el momento se encuentran trabajando con recursos tanto municipales como estatales.