Más de mil menores migrantes no acompañados ya atendió el DIF Coahuila

Más de mil menores no acompañados son los que hasta el momento ya fueron atendidos por parte del DIF Coahuila, a fin de resguardarlos y deportarlos a su país o estado de origen, para finalmente entregarlos a sus familiares.

Según explicó José Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Coahuila, manifestó que se continua trabajando en los albergues en esta temporada y como en cualquier día del año las 24 horas del día, recibiendo a niños y niñas, donde de acuerdo al último reporte ya se contabilizan mil 100 en lo que va del año.

Añadió que hasta el momento no hay un aumento significativo de los menores que llegan a través del Instituto Nacional de Migración (INM) o de las autoridades de Estados Unidos.

“Los niños que ellos reciben y que llegan a nuestros albergues, que son los que recibimos en nuestros módulos, porque habrá niños que probablemente el INM tenga en sus manos o que sean reportados con ellos y no llegan a nuestros módulos porque ellos directamente los trasladan”, indicó.

Dijo que cuando llegan a los módulos del DIF, los menores son entrevistados, si es posible que ese mismo día se regresen con sus familiares se les regresa porque muchos están en la frontera, otros que no tengan familiares, si son nacionales, máximo en 48 o 72 horas se regresan a su estado de origen, y en el caso de los extranjeros una vez que las autoridades de migración les reporten que todo está listo para regresarlos a su país de origen.

“Todos los menores son no acompañados, nosotros no recibimos acompañados, el procedimiento es que los no acompañados las autoridades migratorias saben que son recibidos en los módulos, son atendidos, se les hace su perfil psicológico, situación de salud, todo el interrogatorio para saber de su familia y de donde son, e inmediatamente si no hay familia o en lo que se localiza, son trasladados a nuestros albergues de Piedras Negras o de Ciudad Acuña”, recordó.

Aunado a lo anterior, comentó que los que llegan acompañados no llegan a los módulos del DIF, esos ya las autoridades migratorias los tienen en sus estancias o les dicen donde hay albergues y de alguna manera si se les solicitan apoyo para los niños en cuanto a pañales u alguna atención, los apoyan.