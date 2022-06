Más de 300 personas beneficiadas con cirugía de cataratas

La Jornada de Cirugías de Catarata, implementada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 90, concluyó con la intervención de 339 personas, con lo cual se superó la meta establecida que era de 300.

El director, doctor Rubén Gerardo Camacho Zamora, explicó que, en el marco de las jornadas de continuidad en la atención médica y de la estrategia “Con el Águila Bien Puesta”, viernes, sábado y domingo se realizaron 690 procedimientos quirúrgicos para la colocación de los lentes intraoculares y la corrección de las cataratas a personas de la tercera edad.

Abundó que se trata de la cuarta jornada de cirugía oftalmológica que realiza la unidad y la octava de recuperación de los servicios médicos a nivel nacional.

En esta ocasión únicamente se operó catarata y para ello se contó con la participación de médicos locales, así como de diferentes lugares del país que forman parte del equipo de Programas Especiales del IMSS.

A decir de Camacho Zamora, la catarata es uno de los diagnósticos más relevantes en cuestión de necesidades y es el principal motivo de consulta en la cirugía oftalmológica en la UMAA No. 90.

Concluyó que de esta manera el IMSS responde a las necesidades de la población y tan solo un fin de semana logró disminuir el número de personas que se encontraban en espera de cirugía.

PACIENTES AGRADECEN EL SERVICIO

Por otra parte, don Manuel, originario de la región lagunera, expuso que lo atendieron muy bien, dijo que todo se desarrolló de manera muy rápida, no tuvo molestias y hasta el momento no tenía dolor.

Añadió que acatará al pie de la letra las indicaciones de los médicos para concluir el tratamiento y en una semana recuperar la visión.

Además, la señora Ofelia de 86 años, mencionó estar muy contenta porque quedó perfectamente, no le dolió nada y recibió gran trato. Agregó que siente una gran admiración hacia el personal de salud tanto por el trabajo que realizan como por la buena forma que tienen de tratar a los pacientes.

Salvador, paciente derivado del Hospital General de Zona (HGZ) No. 16, agradeció el buen trato que le brindaron, expuso que lo atendieron bien y que no tuvo ningun contratiempo.

Finalmente, la señora Teresa felicitó a los doctores, enfermeras y al Seguro Social ya que todos fueron muy cordiales y recibió un trato digno.

“Me gustó mucho el servicio que me dieron aquí. Me trataron muy bien y yo vi que a todos nos dieron buena atención. Lo que sigue es cuidarme en la casa, atender las recomendaciones de los médicos y regresar en una semana para que me revisen y me den de alta”, concluyó.