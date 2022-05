Más de 250 hectáreas ya fueron siniestradas por incendio forestal en Arteaga

Ya suman más de 250 hectáreas siniestradas por incendio forestal en Bosques de Huachichil, en el municipio de Arteaga, a casi una semana de que inició tras registrase una tormenta eléctrica, afectando principalmente a arbustos, pastizal, así como materia vegetal muerta.

Al respecto, Ramiro Durán García, alcalde de Arteaga, dijo que al no tener mucho pino en la zona afectada, benefició para que no se saliera de magnitud; además que hasta el momento no hay riesgo para la población, ya que está lejos de los asentamientos humanos.

“Esta en la parte alta a más de 2 mil 800 metros verticales, y prácticamente está bajo control, sin embargo están más de cien brigadistas de forma permanente todos los días a las 07:00 horas comienza el helicóptero a transportar brigadistas, y el segundo helicóptero que nos proporcionó el gobernador Miguel Riquelme está haciendo las descargas de agua con retardante para empezar a sofocar los puntos más calientes en ese sector”, sostuvo.

Recordó que en la actualidad participan brigadistas de los tres órdenes de gobierno, están los del municipio de Arteaga, de Saltillo, SEMA, Bomberos y Patronato de Bomberos de Saltillo, CONAFOR, Amigos de la Sierra, brigadas particulares de ranchos cercanos, entre otros.

Asimismo, reveló que este jueves inició un incendio forestal a la altura del kilómetro 16 en Carbonera, sitio que con la oportuna respuesta Brigadas Forestales de San Antonio de las Alazanas, Mesa de las Tablas y Piedra Blanca, además de las unidades de atención rápida de Bomberos se brinda un frontal combate para evitar que se propague el fuego a la zona boscosa.

Indicó que acudió a la zona para supervisar las labores de combate y giró indicaciones a las direcciones de Protección Civil, Bomberos, Medio Ambiente y Ecología para monitorear el comportamiento del siniestro y hacer el esfuerzo necesario para amortiguar el avance.

Finalmente y ante la presencia de otro incendio pero en Cuauhtémoc, en el municipio de Saltillo, está participando el municipio de Arteaga con Saltillo de forma solidaria para poder terminar lo más pronto posible con estos incendios que derivo de la tormenta eléctrica que se tuvo hace unos días.