Más de 10 mil proyectos científicos quedaron tirados tras retiro de fideicomisos: Conacyt

Más de 10 mil proyectos quedaron "tirados" al extinguirse los fideicomisos de ciencia, reconoció la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una diapositiva, la funcionaria mostró una fotografía de cajas con documentos. Explicó: "Son las cajas que hemos recibido de los documentos de las secretarías administrativas de los 91 fideicomisos, bueno, de los 35 fideicomisos Fomix y de los 15 sectoriales, con más de 10 mil proyectos literalmente tirados porque no tuvieron el seguimiento adecuado".

Después de revelar el pasado jueves 4 de agosto en una reunión de trabajo con diputados y senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología que el dinero de los extintos fideicomisos de ciencia se fueron a proyectos prioritarios del gobierno, como informó EL UNIVERSAL, Álvarez-Buylla confirmó y precisó hoy en la mañanera que casi 22 mil millones de pesos de los fideicomisos fueron devueltos a la Tesofe (Tesorería de la Federación).

La titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología presentó una diapositiva en la que indicó que, tras una revisión de los fideicomisos, el Conacyt recaudó 14 mil 202 millones de pesos "que habían sido guardados en estos fideicomisos como pasivos, de recursos del presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 y 2018". Además de este monto, el Consejo también "recuperó" de "proyectos insolventes'' 7 mil 651 millones de pesos.

Estas cifras dan un total de 21 mil 853 millones de pesos que, afirma, fueron regresados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), argumentando que se hizo para "ahorrar al erario".

El jueves 4 de agosto, Álvarez-Buylla habló por primera vez del destino de los fondos de los 91 fideicomisos de ciencia, de los 109 que se extinguieron en 2020. La funcionaria dijo que los fondos fueron para la fabricación de ventiladores respiratorios "y el resto de los recursos, pues regresaron a donde tenían que estar: a los recursos disponibles de la Tesofe para proyectos prioritarios a nivel del gobierno federal, incluyendo los de ciencia y tecnología".

El gobierno de AMLO tiene una lista de 30 proyectos prioritarios entre los que se encuentran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, la Refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, entre otros. Aunque la construcción de universidades e "Internet para [email protected]" también forman parte del listado oficial de proyectos prioritarios, no hay ninguno que esté específicamente relacionado con el sector científico y la innovación tecnológica.

Pasar recursos etiquetados para el sector ciencia a la Tesofe para proyectos prioritarios causó indignación en la comunidad académica de México, pues sólo comprobó que la ciencia, innovación tecnológica y educación no son considerados prioritarios en la actual administración.

"Es una declaración sumamente lamentable e incluso preocupante. Indica que ella, como directora del Conacyt, no considera su área, misma que ella dirige, como prioritaria. No considera que la educación superior sea un objetivo principal para el gobierno, tanto así que ha preferido redirigir recursos que estaban etiquetados y resguardados bajo el sello de Conacyt a otras actividades fuera del ambiente de la educación superior. Para mí es gravísimo, la educación debe ser algo prioritario", dijo a EL UNIVERSAL Catherine Andrews, doctora en Historia e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

"La ciencia pierde el dinero y nos quedamos sin recursos que se utilizaban para hacer proyectos de investigación (…). Fue una decisión que a todas luces era quitarle recursos al desarrollo científico, tecnológico y de innovación de este país (...). Desafortunadamente esto apenas empieza y apenas vamos a ver las consecuencias de haber eliminado este recurso", declaró Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav.

ÁLVAREZ-BUYLLA NO SE VA DEL CONACYT

Este lunes circuló en redes sociales información sobre que María Elena Álvarez-Buylla dejaría su puesto como directora del Conacyt para suplir a Delfina Gómez, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, durante la conferencia matutina de hoy, López Obrador dijo que Álvarez-Buylla no se iría de Conacyt, pues "la necesitamos donde está".

"¿Quién es María Elena?, no lo sabe la gente porque ha sido muy maltratada. Tiene tres cualidades, cuando menos: profesional, fue premio Nacional de Ciencias y no en este gobierno. Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban ahí; tres, tiene convicción social, tiene convicciones, piensa en el pueblo, por eso no va a ir a Educación".

El presidente López Obrador adelantó que esta semana, en su conferencia mañanera, dará a conocer el relevo de la maestra Delfina Gómez.