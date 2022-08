Alcaldes exigen pagos pendientes a la Secretaría de Finanzas y Administración de Durango

Alcaldes de 15 municipios acudieron ayer lunes a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado para demandar que se les paguen los pendientes que se tienen en el tema de participaciones y otros conceptos.

"En el municipio de Tamazula específicamente son poco más de 20 millones lo que nos adeudan, hablando del Fondo de Infraestructura, es decir, el ramo 33, al rededor de 15 millones, y lo demás es en participaciones", dijo el alcalde José Ángel Beltrán Félix.

Asimismo, expuso que hay fondos pendientes del IEPS y recuperación del Predial, para sumar la cifra aproximada de 20 millones de pesos. "Estamos a semanas, a días de cerrar las administraciones y tenemos que dejar las finanzas sanas, el pago a los proveedores", indicó.

Alejandro Rodríguez, alcalde de Tlahualilo, expuso que se le heredó un adeudo por parte de la pasada Administración por lo que se creó un fideicomiso del cual se les deben cinco millones de pesos, además de que tampoco se les han depositado dos millones y medio de participaciones.

"Se nos deben más de cuatro millones de pesos, entonces yo quisiera que el Secretario de Finanzas diera la cara y que nos diga que va a cumplir espero que esta semana porque ya nos quedan prácticamente tres semanas al frente de la Administración y sería muy complicado cerrar con este desfasamiento de recursos", indicó por su parte el alcalde de Pánuco de Coronado, Mauricio Gándara, quien calificó la situación como grave.

Expuso que la última vez se les prometió que se les pagaría el 11 de julio y no pasó, "se justifican que la Federación no cumple y todo eso pero yo creo que sería cuestión de revisar si efectivamente la Federación cumple o no cumple o si el atorón está aquí en la Secretaría de Finanzas del Estado", agregó.

Asimismo, el alcalde de Canelas, Juan Carlos Ruiz, evidenció el retraso en el pago de las participaciones, por un millón 600 mil pesos, además de otros fondos.

"Estamos preocupados porque adquirimos obras que nos heredaron las administraciones pasadas y somos de los municipios chicos donde nos llega menos recurso y estamos apretados con el tema de pagos a proveedores y constructores", expuso.

En general, los alcaldes mostraron su preocupación por la situación financiera a unas semanas de que concluyan las administraciones municipales y la estatal.