Marisela es 'completamente' de Torreón

Y Marisela no dudó en decirle a Torreón que, “Soy completamente tuya, yo sigo siendo de ti”. La llamada “Dama de hierro” y la Comarca Lagunera vivieron anoche una entrega mutua durante el regreso de la cantante a la Comarca Lagunera.

La rubia volvió para presentarse con gran éxito en el Coliseo Centenario, en donde entregó una noche de éxitos, recuerdos y también, alegrías.

Junto a nueve músicos y tres coristas, la cantante hizo un repaso de sus canciones, muchas de ellas compuestas por su expareja, Marco Antonio Solís, las cuales han pasado de generación en generación, sobre todo entre el público femenino.

Fans de todas las edades llegaron a la cita con Marisela a partir de las 7:30 de la tarde, hora en la que abrió sus puertas el Coliseo. Doña Artemisa López, del centro de Torreón, comentó a El Siglo que se sacó unos boletos en una página de eventos de Facebook.

"Mi hija mayor se sacó los boletos y no saben la alegría que nos dio porque no teníamos dinero para comprarlos", mencionó.

Héctor Estrada, otro espectador, mencionó que siempre le ha gustado Marisela.

"Toda la vida me ha encantado. La vi en Gómez en 2019. Es una gran artista que ha traspasado las barreras del tiempo", manifestó contento.

El público le dio la bienvenida a la artista en punto de las 22:15 horas. Los aplausos no cesaron y más cuando los laguneros escucharon los primeros acordes de Y ahora te vas, esa que dice, "Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto, y yo arriesgue contigo hasta la ultima gota del llanto que hoy refleja mi triste derrota".

"Te amo, Marisela", "Te queremos mucho, Marisela" y "Guapísima, ya quédate en Torreón" fueron algunos de los gritos que recibió, a los que la intérprete respondió: "Yo los amo más".

La rubia continuó su espectáculo con otros dos de sus clásicos, Sin él y enseguida exclamó, "No me dejen sola, mis damas de hierro", palabras con las que presento Sola con mi soledad.

Mientras el público observaba cada movimiento de Marisela, ella seguía cantando melodías como Dios bendiga nuestro amor (Primera rola que le compuso Marco Antonio), Completamente tuya, y Enamorada y herida.

"Yo soy un poco cab... porque la vida me ha hecho así. Siempre me preguntan que cuál es mi canción favorita y les digo que todas, pero sí hoy me preguntan eso, les respondo que Mi problema", manifestó antes de compartir tal "track".

Los hombres también cantaban con la nacida en Los Ángeles, California, pero eran las mujeres las que más "enjundia" le echaban a los coros, y más cuando sonaron los temas A cambio de qué y Si quieres verme, que también grabó la fallecida Jenni Rivera.

Cuando tocó el turno de Si no te hubieras ido, las voces de la artista y los laguneros presentes se unieron para crear un coro monumental.

Marisela; quien lució dos vestidos brillosos, una color beige y el otro negro, trajo una gran escenografía conformada por tres pantallas y juegos de luces.

Durante el concierto, en que el que también sonaron No puedo olvidarlo y Tu Dama de hierro, la cantante dio consejos a las mujeres como: "A los hombres hay que hablarles despacio para que entiendan" y "Recuerden, si quieren algo, exíjanlo".

El regreso de "La Dama de Hierro"

La cantante hizo un repaso de éxitos

*En en el concierto vendían paquetes que contenían dos discos de Marisela y una gorra oficial por 200 pesos.

*Las personas que fueron al concierto, en especial las mujeres, corearon a todo pulmón las canciones de la artista.

*En varias ocasiones, la rubia pidió aplausos para Marco Antonio Solís y para Los Bukis.

*Muchas veces, Marisela gritaba, "¡Arriba Torreón!".

José Compeán