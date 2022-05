Marina Vitela admite empresa propiedad de sus hijos

La candidata a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, admitió que sus hijos sí tienen una empresa del mismo nombre que el señalado en el escándalo por una presunta triangulación de contratos, pero rechazó que hayan caído en algún acto de ilegalidad.

Recientemente, David Carlos Sánchez Medrano, apoderado legal de Obras Civiles de La Laguna, S. A de C. V., en una rueda de prensa dijo que ni la empresa que representa, así como CRIB Ingeniería S.A. de C.V., tienen ni han tenido relación con Marina Vitela y que "si se entra a la página CRIB Ingeniería, aparece una empresa gomezpalatina S.A. de C.V. Mismo nombre, son dos empresas diferentes, la que hace referencia, es una S.A.P.I, y la gomezpalatina es una S.A. de C. V.", declaró recientemente Sánchez Medrano.

Al respecto, la candidata morenista, Marina Vitela, dijo que es una empresa que se formó para que trabajaran sus hijos como prestadores de servicios, pero también aseguro que no lo son.

"Sí existe. Existe una empresa que formamos hace tiempo, cuando yo no estaba todavía en esta ruta política de la gubernatura y además esa empresa no tiene movimientos empresariales, la formaron para que trabajaran mis hijos como prestadores de servicios y alguna otra actividad, pero al final del día yo me voy a la ruta política y decidí trabajar acá -y porque ya sé lo que va a suceder- pues ellos no son trabajadores, ni prestadores de servicio, ni proveedores, ni nada que ver con el gobierno y ellos se van a quedar en su casa como hasta ahora, trabajando donde trabajan para poder sostener a sus familias y yo seguiré en esta parte de la política", declaró.

Aseguró que por tal motivo salen los empresarios a desmentir lo anterior, "porque creo que los nombres estaban -o no sé- si son los mismos, pero con diferente razón y vinculan, pero este conocimiento lo tenían ellos y lo saben ellos. Saben cómo estaba eso y ellos dicen que están vinculadas a contratos estatales y locales, lo cual es una gran mentira, lo he dicho desde el principio es del orden público, la actividad de mi familia es del orden público", insistió.

Aseguró que todo se trata de una embestida por ganar una elección. "Cuando dejan un daño irreparable, desde mi punto de vista, porque yo creo que todos los que estamos aquí ninguno quiere que su familia sea agredida, y yo creo que a quien le toquen un familiar, saldrá la lucha de ellos, porque las familias en México siguen siendo el centro más importante de la sociedad", declaró.

También la defendió el dirigente nacional, Mario Delgado: "Este candidato del 'PRIAN' es tan cobarde, que como no puede con Marina, se mete con su familia y ahora se va a meter con la familia de nuestro dirigente, sabemos lo que viene, sabemos lo que van a hacer así es que lo advertimos", declaró el dirigente nacional de Morena.

Condenó lo que considera una campaña de desprestigio, aunque descartó denuncias contra el periódico El Universal.