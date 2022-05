'Las embestidas han sido brutales', advierte Marina Vitela a Esteban Villegas

Tras los señalamientos que se hicieran públicos en el diario El Universal, de circulación nacional sobre supuestas triangulaciones de contratos en los que se señala a la candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela Rodríguez, la aspirante se lanzó en contra del también candidato, Esteban Villegas Villarreal.

Esto luego de que se involucraran a sus hijos en tales señalamientos, en los que presume fueron socios de empresas gomezpalatinas en las que se vieron beneficiados con una serie de contratos, durante su tiempo como alcaldesa.

"Ustedes me han visto trabajar día con día y no es correcto que un grupo de cobardes vengan acá a descalificar de la manera más vil a mi familia; yo aguanto todo lo que quieran, lo he aguantado, las embestidas han sido brutales a mi familia, a mi persona, pero le doy un mensaje a Esteban: Sabes perfectamente que es mentira, Esteban, y sabes el daño que les haces a mis hijos porque los conoces y sabes que los he formado yo y con muchas adversidades y no es correcto que hagan eso; eso no es de hombres", dijo en rueda de prensa que se ofreció en la capital del estado.

Cabe mencionar que desde el martes, David Carlos Sánchez Medrano, apoderado legal de Obras Civiles de la Laguna S.A de C. V., aclaró que ni la empresa que representa así como CRIB Ingeniería y construcciones S.A. de C.V., que se señala como una de las principales beneficiadas, no tienen ni han tenido relación con Marina Vitela Rodríguez ni con sus hijos, ni con el síndico Municipal, Cuauhtémoc Estrella, esto luego de que también fueran involucrados.

Al momento, el candidato por la alianza entre el PAN, PRI y PRD, Esteban Villegas, no ha dado a conocer su postura ante los señalamientos que hiciera Marina Vitela en su contra.

REACCIONES

"Lo que estamos viendo es una gran farsa que montan el PRI y el PAN ante la desesperación... ¿quién es el que tiene necesidad de golpear, de generar guerra sucia?, el que va abajo, y como Esteban Villegas va a mucha distancia de Marina Vitela, atrás, empiezan a mentir como lo están haciendo... es una nota falsa", dijo Otniel García Navarro, dirigente estatal de Morena en Durango.

El líder de Morena en la entidad, negó que exista alguna denuncia en contra de la candidata a la gubernatura, así como ninguna investigación.

"No lo hay, por el contrario, el extesorero de la Administración príista (pasada) sí está denunciado y hay una investigación por un desvio por muchos millones de pesos... a él se le achacan 150 millones de pesos de un desvío de 600 millones de pesos que se están investigando...", recordó.