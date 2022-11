Mariah Carey fracasó en su intento de ser oficialmente la Reina de la Navidad

Por mucho que así se le apode, no oficialemente, Mariah Carey no podrá convertirse como la 'Reina de la Navidad', a pesar de que su canción All i want for Christmas is you es una de las más reproducidas durante estas épocas decembrinas.

De acuerdo con varios informes, Mariah lanzó una petición a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para registrar ese nombre como suyo y evitar que otras marcas o personas lo utilizaran, sin embargo, no se le otorgó.

También, la cantante estadounidense fracasó en sus intentos de registrar la abreviatura "QOC" (siglas para Queen of Christmas, reina de la Navidad en español) y "Princesa de la Navidad".

Estos actos han sido firmemente criticados por Elizabeth Chan, especializada en música navideña y villancicos originales, quien aseguró que Mariah solo estaba monetizando con una festividad que es de todo el mundo.

"Creo firmemente que ninguna persona debería aferrarse a nada en torno a la navidad o monopolizarla de la forma en la que Mariah pretende hacerlo. Esto no es lo correcto. La Navidad es para todos. Está pensada para compartirla, no para poseerla".

"Mariah Carey ha intentado registrar esto de todas las formas imaginables, ropa, collares, música, todo, es una locura", aseguró para la revista Variety.