Mariah Carey adelanta celebración y le da la bienvenida a la Navidad

Aunque en México, todavía falta por celebrar el Día de Muertos este 2 de noviembre, Mariah Carey ya adelantó la Navidad.

Anoche, la intérprete de Hero publicó un video que ha causado revuelo.

En el clip, que lleva más de un millón de vistas, Carey luce como una encantadora brujita que ríe a carcajadas y que le dice adiós a Halloween; enseguida, la cantante aparece portando un traje de Santa Claus y expresa: "Ha llegado la hora", refiriéndose a los festejos de Navidad.

Como es sabido, Mariah es considerada la "Reina de la Navidad", y es que sus villancicos se han vuelto indispensables a la hora celebrar las fiestas sobre todo su clásico, All I Want for Christmas Is You.