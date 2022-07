María Conchita Alonso le dice adiós a GranDiosas

Después de trabajar durante varios años en GranDiosas, María Conchita ha anunciado que ha cerrado su ciclo con este concepto musical.

"Sin nada más que decir. ¡Gracias por el cariño y todos sus aplausos! Vendrán otros lindos momentos que podremos compartir. #bendiciones! I am saying good bye to #Grandiosas. It was good while I enjoyed it, but now, I need to move on", posteó la venezolana junto a una imagen en donde anuncia su retiro.

En la misiva se lee lo siguiente: "A mi querido público, les dejo saber que ya no voy a continuar en los conciertos de GranDiosas ni seré parte del CD/DVD ni de nada que tenga que ver con este proyecto. Gracias por ser y por estar. Abrazos y bendiciones".

Hace unos meses, Karina también se fue de GranDiosas, concepto creado por el productor Hugo Mejuto.

En GranDiosas han figurado Dulce, Ednita Nazario, Rocío Banquells y María del Sol.