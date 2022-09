Margot Robbie preocupa al aparecer destrozada tras su visita a la casa de Cara Delevingne

Fue hace un par de días atrás cuando una serie de imágenes causaron la preocupación de miles de fanáticos de la supermodelo Cara Delevigne, esto después de que fuera captada en Los Ángeles luciendo un semblante bastante angustiante y nervioso

Ante estas fotografías, las cuales se volvieron tendencia en redes sociales, muchos usuarios comenzaron a argumentar que la modelo había caído nuevamente en problemas de drogadicción, debido a que se le veía fumando sin parar, sin embargo, nada de esto se comprobó.

(FOTO: ESPECIAL)

Ahora, la actriz Margot Robbie y gran amiga de Cara alertó a todos al aparecer a los pocos días desconsolada, mientras caminaba directo al aeropuerto de Los Ángeles. De acuerdo con la revista Quien, la nominada al Oscar fue captada saliendo de su propiedad que habría rentado cerca de la casa donde actualmente vive Cara.

Dos horas antes, Margot había salido de la casa de Cara, después de que la hermana de Delevigne, Poppy, también se fuera. No está claro si la también actriz se encontraba en su residencia durante la visita.

Lo que sí es un hecho fue el rostro desconsolado que mostró Margot, quien cargaba en las manos una bolsa transparente llena de aparentemente frascos de medicina y una pequeña maleta azul.

Cara debía presentarse el pasado lunes en Nueva York para el lanzamiento de su colección de moda en honor al fallecido diseñador Karl Legerfeld, sin embargo, no llegó. Tampoco estuvo presente en los premios Emmy para acompañar a sus compañeros de serie Onley Murders in the Building.

Cabe destacar que no fue hace mucho cuando la revista The Sun reveló que una fuente cercana a la familia de la modelo realizaría una intervención luego de ver el estado en el que Delevigne se encontraba.