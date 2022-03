Margarita ‘La diosa de la cumbia’ revela que fue violada por su padre

Margarita “La diosa de la cumbia” reveló durante una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, que ella había sido abusada sexualmente por su papá a los 14 años.

La cantante compartió que ella era una niña muy feliz hasta que descubrió que su padre tenía una novia y eso resultó en un duro golpe para ella y decidió no decirle a su madre.

“Yo era una niña muy feliz hasta que un día a mis 14 años me doy cuenta que mi papá tiene una novia, se me vino el mundo abajo. Esa niña que era feliz, inocente y tenía todas esperas y sueños se vino abajo porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no y me lo guardé”, relató.

Comentó que después de sufrir la desilusión por el noviazgo que descubrió, él la violó. La cantante no le contó a nadie por no comprender la situación y por haber pensado que el abuso había sido su culpa.

“Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y después de haber sentido toda esa desilusión, todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó. El tener que ver a mi papá el otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa”.

Margarita reveló que su dolor no terminó ahí, pues su padre murió después y fue un golpe emocional, pues ella todavía no comprendía por qué había abusado de ella. Aunado a ello, dijo que hace poco se enteró de que su hermana también fue víctima de su padre.

En entrevista para el programa Ventaneando, Vargas alentó a que las mujeres y niños que han sido abusados sexualmente hablen, pues muchas y muchos como ella han callado. “No tienen idea cuantas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar y de olvidar, de perdonar”, dijo la cantante.