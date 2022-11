Mar de sorpresas en Qatar

Desde el pasado domingo rueda el balón en el Mundial de Qatar 2022 que arrancó en medio de grandes polémicas sociales y políticas, pero también con resultados sorpresivos, en especial esa espantosa derrota de Argentina por 2 goles a 1 por cuenta de Arabia Saudita, un equipo del tercer mundo.

Las restricciones para consumir bebidas alcohólicas así como las limitaciones impuestas a la participación de la mujer y de los homosexuales en la vida pública, han puesto a Qatar en el centro del huracán político, sin embargo en esta ocasión pudieron más los intereses de la FIFA para darle la sede a este país islámico que las voces liberales.

La primera semana de la gran justa futbolística ha puesto en serios apuros a los sesudos analistas del deporte de las patadas porque ya sufrieron sus descalabros dos de los grandes favoritos para ganar la copa: Argentina y Alemania, éste último sin deberla ni temerla cayó contra la selección de Japón, también con marcador de 2 a 1.

Si nos vamos a la historia inmediata, los equipos a vencer serían los ganadores de la Copa Europea y la Copa América. Pero resulta que Italia obtuvo hace dos años ese título en su continente, pero no calificó para Qatar. Mientras que la selección argentina consiguió la de América y ahora con su derrota contra los árabes está contra la pared.

Es increíble que en las 21 copas mundiales sólo ocho equipos han resultado triunfadores, de ellos cinco europeos: Italia y Alemania en cuatro ocasiones, Francia en dos e Inglaterra y España, una sola vez.

Mientras que solo tres naciones sudamericanas han conseguido la anhelada copa: Brasil, el superlíder con cinco campeonatos en tanto Uruguay y Argentina con dos.

Si nos vamos a las probabilidades la copa en Qatar debería quedar en manos de los sudamericanos, toda vez que Francia obtuvo el título en el 2018 y en el pasado la tradición era que brincara de continente a continente cada cuatro años.

Sin embargo esto no ocurrió en las últimas cuatro ediciones que han sido ganados por selecciones europeas, a saber Italia (2006), España (2010), Alemania (2014) y Francia hace cuatro años.

Brasil fue el último conjunto americano en conquistar un cetro, sucedió en el 2002 en el mundial de Corea del Sur y Japón donde los cariocas con Ronaldo y Rivaldo al frente doblegaron por 2-0 a los poderosos alemanes.

Así las cosas la esperanza para América sería de nuevo Brasil que en el 2019 perdió la Copa América contra Argentina por marcador de 1 a 0, pero que hoy en día encabeza el ranking de la FIFA.

Uruguay es otra esperanza y desde luego no hay que descartar a Argentina que podría levantarse después de la pesadilla árabe.

Por cierto, España en el 2010 perdió su primer partido contra Suiza 1-0 y luego se recuperó para alcanzar su primera copa mundialista al vencer en la final por 1-0 al conjunto de Holanda o Países Bajos, en Sudáfrica.

Por el lado europeo destaca Inglaterra, equipo subcampeón de la Eurocopa en el 2020 y que inició con un sólido triunfo en Qatar contra Irán por 6 a 2 tantos. Le sigue Bélgica que aparece en el segundo lugar de la tabla FIFA y después Alemania a pesar de su sorpresiva derrota con los nipones.

Más atrás viene Francia, el campeón del 2018, quien ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial y desde luego la selección de España, mejor conocida como la furia roja que podría ser de nuevo la sorpresa como lo fue hace doce años.

México no llegará lejos, el empate con Polonia fue positivo especialmente por ese paradón de un penal del guardameta Memo Ochoa, conocido ahora como San Memo por salvar el honor azteca.

El sábado vienen los argentinos que son un hueso muy difícil de roer para el Tri. Claro los milagros ocurren y a pesar de una derrota, México podría pasar a la siguiente ronda si el martes doblega a Arabia Saudita.

Estaremos muy pendientes sobre todo de la afición mexicana que de nueva cuenta acapara reflectores en un mundial por su algarabía, ímpetu y los escándalos que protagoniza.

NOTICIA FINAL…

Como de ver dan ganas, el presidente López Obrador no se quiere quedar atrás ante el éxito de la marcha a favor del INE donde participó el ex presidente Vicente Fox, entre otros políticos. Pareciera que el éxito del gobierno se desea medir por el tamaño de la marcha y no por los resultados tangibles en materia social, económica y política.

