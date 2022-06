Manuel José le apuesta al romanticismo

Dispuesto a conquistar a los laguneros con su potente voz, Manuel José se reporta listo para presentarse el próximo 16 de julio en el Teatro Nazas.El colombiano, quien se ha encargado de fomentar el romanticismo y de continuar el legado de José José actuará por primera vez ante los laguneros, quienes serán testigos de su gran talento vocal.

El artista visitó El Siglo de Torreón para dar los detalles del show con el que busca enamorar a La Laguna.

"Me he dado cuenta de que esta región tiene mucha alegría y me da gusto que me reciban también a mí con mi romántica propuesta. Las expectativas están bastante buenas", mencionó.

Bastante emocionado, el intérprete reveló qué es lo que el público local podrá apreciar en su recital a celebrarse el mes que entra.

"Se llama Dos Generaciones: El Mismo Sentimiento, eso nos da a entender que traeremos una propuesta romántica y nostálgica, pero también habrá sorpresas como mi propuesta de canciones inéditas, por lo tanto, no es solamente un tributo a José José, sino que el espectáculo será muy variado", acotó.

En cuanto a las rolas nuevas, Manuel José informó que corresponden a su reciente material discográfico.

"El disco lleva por título Herencia romántica; tiene canciones como Cuando amanezcas conmigo, Deja ya ese hombre, Masoquista y Sigo siendo el triste. Estas rolas han funcionado muy bien dentro del gusto del público".

Manifestó Manuel José que su carrera se ha dirigido de forma correcta gracias a un, "proceso que hemos hecho con mucho cuidado", algo que lo tiene muy motivado.

"Quiero volver a llevar ese romanticismo que se ha perdido en estas nuevas propuestas musicales y sobre todo en la escena hispana, quiero traer música para el corazón, para el alma, para los sentimientos.

"En ese sentido, nos ha ido bien con lo que nos hemos propuesto, ya que en los últimos shows que hemos dado nos hemos percatado que muchas personas aún gozan de este tipo de melodías", externó.

Recordó Manuel José que sus inicios musicales datan en su natal Supía, Colombia, siendo un niño.

"Canto desde que tengo memoria. Yo nací con inquietudes artísticas y de ahí en adelante toda mi vida me fue llevando hacia ese destino que se concretó de gran manera cuando en 2012 gané el reality show Yo me llamo y luego en 2016 me llamó Telemundo para participar en la serie de José José".

Admitió Manuel José que, sin duda, el intérprete de El triste marcó su vida profesional y personal.

"En todos los aspectos cambió mi vida. Tuve la oportunidad de estar con él y de convivir. Lo conocí más allá del artista, nos entendíamos muy bien y le aprendí bastante, por eso es que lo sigo llevando en todo lo que hago".

Recordó el joven la última vez que logró estar con el fallecido "Príncipe de la Canción".

"Fue en 2012. Compartimos momentos de manera presencial, pero luego hablamos mucho por teléfono; ya luego su salud no le permitió más".En cuanto a si es o no hijo de José José, el colombiano respondió que ya no quiere hablar del tema.

"Estoy en una etapa de mi vida y de mi carrera en la que ya no preciso referirme a ese tema para no seguir centrando el ojo y la atención de los medios en esa polémica".