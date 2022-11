Manelyk González sufre aparatosa caída y termina con una contusión cerebral 

Menelik González causó gran preocupación entre sus seguidores luego de que se revelara la aparatosa caída que sufrió durante los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, la cual le provocó una contusión cerebral.

El accidente ocurrió este 16 de noviembre, cuando Mane y su compañero, Josh Gutierrez se encontraba ensayando su performance, sin embargo, en el momento de la cargada la influencer cayó al piso de forma estrepitosa y se golpeara en el cuello.

Por su parte, la exestrella de Acapulco Shore reveló su estado de salud tras esta aparatosa caída y explicó el porqué ya no aparecerá en el programa matutino de Televisa.

"Me acaban de hacer todos mis estudios necesarios... Tengo una contusión cerebral, esguince cervical y aparte tendinitis postraumática. No me van a ver en algunos días en las estrellas bailan en Hoy"

Galilea Montijo, conductora del matutino le aseguró a la influencer mexicana que no se preocupara de la situación y que "ahí estarían para esperarla".