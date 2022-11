Manelyk confiesa que jamás quiso casarse con Jawy

A más de un año de su ruptura con Jawy, Manelyk González confiesa que jamás quiso casarse con su expareja y que solo aceptó el anillo de compromiso por la presión social.

Durante una plática en el podcast de Luis "Potro" Caballero, la actual participante de "Las estrellas bailan en Hoy", aseguró que no estaba en sus planes hacer una vida con su ahora exnovio: "Yo no me quería casar. Yo ni siquiera quería irme a vivir con él".

Bajo este contexto, explicó que, para ella, su ex le robó el cumpleaños al darle el anillo en plena celebración, pues sus invitados la comenzaron a felicitar por su compromiso, dejando a un lado el verdadero objetivo de la fiesta.

Asimismo, recalcó que la única razón por la que aceptó casarse se debió a la cantidad de personas y cámaras que estaban en el lugar, señalando que la propuesta de matrimonio se debió hacer en un lugar más íntimo.

"Oye, un dron aquí arriba, cámaras, todos mis amigos, mi socia. Entonces fue como: 'Pues sí'. Yo creo que eso se hace tú y yo, eso es algo personal, es algo de pareja", apuntó la modelo, quien hasta la fecha está soltera.