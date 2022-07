Mañana se estrena La Liga de Súpermascotas en La Laguna

La buena racha de los estrenos de veranos sigue. Poco a poco las taquillas de Canadá, Estados Unidos y México se están recuperando.

Para que los resultados sigan mejorando, Warner Bros. y DC Comics estrenarán mañana, en las salas, la cinta, La Liga de Súpermascotas, que promete divertir a chicos y grandes.

En este largometraje, dirigido por Jared Stern y Sam Levine, "Krypto" el súper perro y "Superman" son amigos inseparables que comparten los mismos superpoderes y luchan juntos contra el crimen en Metrópolis.

Cuando el llamado "Hombre de Acero" y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados, "Krypto" debe convencer a un variopinto grupo de un albergue conformado por "Ace", el sabueso"; "PB", la cerdita barrigona; "Merton", la tortuga y "Chip", la ardilla, de dominar sus nuevos poderes y ayudarlo a rescatar a los superhéroes que ahora sí se encuentran en aprietos.

Dentro de la historia de DC Comics, "Ace" funge como la mascota de "Batman" y "Robin" . Es un pastor alemán que ellos adoptaron, aunque no tiene poderes como en La Liga de Súpermascotas.

Fue en el verano de 1944 cuando "Merton" debutó en las historietas de DC, siendo el primer animal de este universo en hablar; se le ha relacionado con "Flash".

"Chip" se inspira en Ch'p, la ardilla que es miembro de la corporación Green Lantern, y su debut se dio en Green Lantern Corps #203, cuando fue parte de la resistencia que defendió a su planeta natal, H'lven, de una invasión del ejército Cangrejo del "Doctor Ub'x".

Según ha publicado el sitio Smash México, si bien no hay una conexión entre "Wonder Woman y PB" que se recuerde en los cómics, esta unión se habría inspirado en el episodio This Little Piggy de la primera temporada de la serie animada Justice League Unlimited que puede verse en HBO Max.

En dicha emisión, "Batman" y "Dianna Prince" siguen la pista de "Intergang", la cual los conduce con "Cirse", enemiga de "Hippolyta", la madre de "Wonder Woman", a quien esta hechicera convierte en un cerdito, por lo cual "Batman" solicita la ayuda de "Zatanna" con el fin de regresarla a su estado normal.

El elenco de voces para la versión en español del filme es bastante completo.

Alfonso Herrera, "El Escorpión Dorado", Verónica Toussaint, Mónica Huarte y Michelle Rodríguez prestaron sus voces a "Krypto", "Ace", "Merton", "PB" y la villana "Lulú", respectivamente.

En un encuentro con la prensa nacional celebrado recientemente; Alfonso, Michelle y "Escorpión Dorado" coincidieron en que las mascotas son vitales en el desarrollo de un hogar.

"Mis hijos tienen un perrito que se llama Fluck y él es el verdadero héroe de la casa, porque los cuida. A mi hijo Daniel, de cinco años, lo acompaña a todos lados, estos seres peludos tienen un nivel de amor incondicional hacia nosotros, independientemente del contexto o de lo que atravesemos", dijo Herrera a El Heraldo de México y añadió que se encuentra emocionado de haber prestado su voz al perro, "Ace".