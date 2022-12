Mamma Mia está destinada a ser trilogía

Para todos los fanáticos de ABBA y de las dos primeras cintas musicales hay buenas noticias, ya que una tercera entrega sí está en planes futuros.

OI Parker, director de Mamma Mia dos afirmó que la productora Judy Craymer siempre tuvo la idea de convertir la música de ABBA en una trilogía.

"Judy Craymer, la genial productora detrás del musical y las dos primeras películas, siempre ha planeado que sea una trilogía. Eso es todo lo que puedo decir", afirmó el director de Here We Go Again para el medio Screen Rat.

Pero las afirmaciones no se quedan en solo palabras, ya que en 2020 Craymer sí estaba trabajando activamente en la tercera parte de la historia y tenía planes de usar cuatro nuevas canciones de ABBA escritas por Benny Andersson y Bjorn Ulvaeus, compositores de las canciones de las primeras dos cintas, sin embargo, la pandemia de COVID-19 evitó que se concretara una idea.

"Creo que algún día habrá otra película porque se suponía que habría una trilogía, ya ves. Sé que a Universal le gustaría que lo hiciera", afirmó en aquel entonces Judy.

¿QUÉ DICEN LOS ACTORES?

La producción no es la única interesada en llevar a cabo la tercera cinta, pues Amanda Seyfried, quien interpreta a "Sophie" en ambas cintas regresaría sin duda, incluso sin conocer la trama de la película.

"¿A quién le importa? La trama ni siquiera importa en este momento. ABBA tiene nuevas canciones, ponlas allí, vuelve a reunir al elenco". Seyfried agregó que Meryl Streep, quien interpreta a su madre "Donna", también volvería.

Otros miembros del cast como Christine Baranski y Colin Firth también están dispuestos a volver, el actor incluso se ha mostrado optimista para una cuarta o quinta entrega.

Mamma Mia cuenta la historia de "Donna Sheridan" (Meryl Streep), una madre soltera que se hace cargo de un hotel en una isla griega mientras prepara la boda de su hija "Sophie" (Amanda Seyfried), sin saber que la joven invita a los tres hombres que pueden ser su padre para que la entreguen en el altar.

Mamma Mia Here We Go Again cuenta las aventuras del pasado de "Donna" y cómo llegó a conocer a "Harry", "Bill" y "Sam", los posibles padre de "Sophie", mientras que en el presente ella trata de reinaugurar el hotel de su madre.