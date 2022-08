¡Mamá, mamá, por favor borra eso!: North West reclama a Kim Kardashian por grabarla cantando

A un par de meses de que North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, entre en la adolescencia, ya se revela frente a su madre; así lo demostró luego de que su madre, subiera a sus redes sociales un video donde ella, junto con su prima, Penelope Disick cantan a todo volumen una canción mientras viajan en automóvil, pero cuando North se percata que Kim está grabándola echa un grito al cielo y, disgusta, le solicita que borre el video.

Se trató de una versión alternativa del tema Versace on the Floor de Bruno Mars, interpretado a trío; North, "P" y Kim. Es la estrella de "Keeping up with the Kardashians" quien motiva a su hija y a su sobrina, hija de Kourtney Kardashian, a hacerle segunda, mientras que canta con mucha emotividad la canción del ganador del Grammy.: "Canten, chicas", les solicitó.

Pero las primas fueron tomadas por sorpresa pues, sin advertir que Kim estaba grabándolas, mientras cantaban un par de estrofas, continuaron con su interpretación. De entre las dos, fue North quien se percató que su madre se encontraba documentando el momento musical, por lo que la expresión de su cara comienza a cambiar paulatinamente, hasta que termina por caer en cuenta de la travesura de su progenitora: "¡Mamá, mamá, por favor borra eso! ¡Mamá!", exclama.

Y aunque la mayoría de seguidores de la estrella del reality de "E!", hicieron comentarios positivos acerca de la buena relación que Kim sostiene con su hija mayor, nacida el 15 de junio del 2013, también hubo quienes fueron más observadores e indicaron que mientras Kim capturaba el video, con el celular en las manos, también se encontraba controlando el volante, por lo que se destacó el comentario de uno de los usuarios de Instagram: "No conduzcan y tomen fotos, amigos".

Pese a que Kim y North son muy unidas, pues se les ve juntas en muchos eventos en los que participa la socialité, se dio a conocer - a través de una fuente que habló con "Heat World"- que la pequeña no se siente cómoda con el asedio de los medios y la vida pública de su madre, por lo que ha solicitado irse a vivir con su padre Kanye, o "Ye" como también se hace llamar artísticamente, pues pese a que se dedica a la música, tiene un estilo de vida mucho más reservado que el de su madre.

En el pasado, ha sido la propia Kim quien ha indicado que su hija mayor es igual a su padre, pues sus personalidades son muy semejantes.