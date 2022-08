'Malos' dueños de mascotas en Saltillo demandan a rescatistas y asociaciones

Luego de que encontraron a la mascota en la calle y en malas condiciones, rescatistas hicieron todo para rehabilitarlos, tiempo después aparece el dueño exigiendo que le sea devuelto, donde además de negarse a pagar los gastos que generó estabilizarlo, los demandó, situación que cada vez se vuelve más común.

En ese sentido, Alma Salinas Barrón, presidenta de la Asociación Gatuna de Saltillo, manifestó que los rescatistas en la actualidad son víctimas de malos dueños, los cuales tienen a sus perros en la calle, en condiciones que tal parece que están abandonados, y los cuales son rescatados porque están en peligro.

Pasaron días, semanas, incluso meses, y aparece el dueño, en algunas ocasiones ya fue dado en adopción, pues para empezar jamás se reportó como extraviado, además estaba en muy malas condiciones.

“Si el perro todavía esta se le dice que se le devuelve, pero tiene que reembolsar todo el gasto que se ha hecho, que es por concepto de esterilización, vacunas, atención médica, entre otros, todo con nota y directo a la veterinaria que es a donde tienen que ir a pagar”, expuso.

Sin embargo, si ya se dio en adopción, sostuvo que ahora esos malos dueños están denunciando a los rescatistas con apoyo en algunas ocasiones por la misma Secretaria del Medio Ambiente, ya que van y se quejan en la dependencia, y ellos mismos dan los datos de la rescatista, donde vive o su nombre completo para que vayan y nos denuncien.

“Y ahí sí se aparece la Fiscalía, para ir detrás de nosotros para que regresemos al animal. Por parte de nosotros son dos casos, y hay otras rescatistas que están demandadas, están acudiendo a la FGE a quienes les indica que los perros los encontró en la calle, se le ofreció la opción al dueño de regresarlo una vez que se liquide el adeudo por la atención que recibió la mascota, sin embargo no quiso pagar nada”, afirmó.

Aunado a lo anterior, dijo que obviamente no se van a regresar, pues no es un dinero que les sobre, regala el dinero a un perro de la calle, pero no se lo voy a regalar al humano que se puede mover, que puede hablar, que tiene manos y pies.

“Yo le voy a regalar el dinero a un perrito de la calle, necesitado, a ese sí, con mucho gusto, pero si sale el dueño, pues que reembolse lo que se ha gastado, nada más lo que es, no se está cobrando ni siquiera la pensión, alimento que se le dio, todo el tiempo que se invirtió, porque ese cuesta”, indicó.

Por tal motivo, están acudiendo a la FGE a denunciarlos como asociación o como rescatista, y la FGE está mandando a los Agentes de Investigación a buscarnos, a molestarnos, cosa contraria ocurre cuando ellos acuden a exponer el caso de un perro que está siendo maltratado, abusado o asesinado.

“Ahí nunca dan con nadie, no pueden, no procede, no hay testigos, nos ponen muchas trabas, pero en estos casos si hay personal, hay agentes para que vayan a checar, entonces ahí es la incongruencia de esto”, puntualizó.

Recalcó que hay incongruencia por parte de la FGE, pues en esos casos si tienen recursos y personal, mandan a investigar por un animal que está bien cuidado y resguardado, y por aquellos que el loco de la comunidad está matando, y que próximamente lo va a hacer con un niño o adulto, no hacen nada.