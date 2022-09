Magia, luces y colores en el show Illusion On Ice

La Feria de Torreón, en su edición 75, se ha renovado por completo con el fin de conquistar a las nuevas generaciones y sorprender a sus asistentes de siempre.

Dentro de las atracciones que ofrece la fiesta lagunera destaca el Illusion On Ice que se ubica en el Poliforum y se estrenó con gran éxito desde el pasado 6 de septiembre.

De domingo a jueves las funciones son a las 19:30 y 21:30 horas, mientras que viernes y sábado son a las 19:00, 21:00 y 22:30 horas.

La entrada al Illusion On Ice a la zona general es gratis con el boleto de entrada, en tanto que los asientos VIP tienen un costo de 200 pesos por persona. El show que se monta es el llamado Deja Vú.

Los laguneros y las personas que vengan de otras partes de México o el extranjero, podrán disfrutar de un espectáculo sobre hielo de primer nivel, conformado por artistas de diversos países.

Durante poco más de una hora, la audiencia conocerá la historia de un hombre que empieza a tener recuerdos de diversas etapas de su vida.

Minuto a minuto, los patinadores ofrecen un despliegue lleno de colores, magia y luces; aunado a piezas musicales que van desde temas de Celine Dion hasta Come What May del soundtrack de Moulin Rouge.

La directora de la compañía dijo a El Siglo de Torreón que se encuentran muy emocionados de ofrecer tal espectáculo, que ha recorrido varias partes del mundo, en La Laguna.

"Nos encanta estar aquí con el Sol. Nosotros somos británicos y allá en nuestro país casi siempre está nublado. Nos ha gustado mucho el clima de aquí de la Comarca Lagunera".

La entrevistada dio a conocer que fue en México donde comenzó Illusion On Ice hace 16 años.

"Nuestra familia tiene mucha experiencia en espectáculos sobre hielo, yo fui también patinadora", comentó.

Durante la charla, la directora mencionó que el show Deja Vú surgió a raíz de la pandemia de COVID-19.

"Después de la contingencia sanitaria queremos reflejar muchas cosas que han pasado en nuestras vidas. Vamos a ver a un señor que está pensando en su vida y va recordando varios momentos especiales que lo fueron marcando".

La compañía, según mencionó, está conformada por más de 25 personas de países como Inglaterra, Canadá, Francia, Escocia y por supuesto México.