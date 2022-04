Maestros que no laboren no recibirán pago, advierte gobernador de Durango

Como a cualquier trabajador, quien no labore no recibirá su pago, fue el mensaje que dio este lunes el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, a los maestros de la sección 44 del SNTE, quienes ayer anunciaron que el paro de labores en los planteles escolares se mantendría.

Cabe recordar que los agremiados, desde nivel preescolar hasta superior, mantienen suspendidas las clases desde el miércoles 30 de marzo, como parte de las medidas de presión para exigir su pago de las prestaciones que el Estado tiene con el sindicato.

El gobernador dijo también que las reuniones con el Comité Ejecutivo de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), continuarán a fin de establecer un calendario de pago.

Recordó que del día 15 al día último de marzo, se les realizó un pago superior a los 130 millones de pesos.

"Debo de decirlo con toda claridad, que de acuerdo a la obligación que tiene la autoridad como el responsable del gasto público, también que los días que nuestros maestros y maestras no laboren como cualquier otro trabajador, no se le puede pagar, porque si nosotros les pagamos vamos a tener una observación de la Auditoría Superior de la Federación, porque no se puede pagar algo donde no hay una contribución de la otra parte, así es que yo creo que lo importante es que nos hablemos con la verdad", dijo el gobernador.

Además, mencionó que ha recibido quejas por parte de los padres de familia por la suspensión de las clases.