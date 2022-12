Maestros exigen pago de aguinaldo y bloquean avenida en Durango

Ahora les tocó a los maestros de la sección 12 salir a las calles y cerrar la avenida Heroico Colegio Militar en demanda del pago del aguinaldo, aseguran que el dinero ya está depositado desde la semana pasada, pero que la autoridad estatal no les ha pagado.

Poco antes de las 12:00 del día un grupo de maestros de la sección 12 llegaron afuera de las oficinas de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y bloquearon la avenida ya mencionada en ambos carriles, sin dejar pasar a la avenida 20 de Noviembre.

Tras varios minutos de protesta, les pidieron entrar a las oficinas de la SGG para hablar, pero no se encontraba Héctor Vela Valenzuela, titular de esa Secretaría.

Los maestros salieron decepcionados porque les dijeron que hablarían con un subsecretario, pero ellos exigieron que fuera alguien que pudiera tomar decisiones y no que tenga que consultarlas.

Volvieron a salir a la avenida Heroico Colegio Militar y continuar con el paro que prácticamente empezaba desde la Central Camionera porque desde ahí los agentes de vialidad ya estaban prohibiendo el paso a esta avenida y trasladaban todo el flujo de autos al bulevar Felipe Pescador.

Diana Aguilar Martínez, una de las maestras que encabezaba esta protesta dijo que ellos no querían salir a las calles a protestar, deseaban estar en su casa, pero ante la falta de liderazgo en el sindicato, prefirieron salir a protestar.

Explicaron que, si bien es cierto que el pago del aguinaldo a los maestros federalizados les corresponde al Gobierno federal y no al estado, también es cierto que desde el jueves 8 de diciembre el gobierno federal ya depositó el dinero para el aguinaldo de los maestros de la sección 12 y 35 de La Laguna.

"Hace cinco días que el dinero está en el FONE, listo para pagarnos, pero el Gobierno del Estado ha decidido no hacerlo, no sabemos qué están esperando, si lo están jineteando o qué estén haciendo con él, pero no nos han pagado", comentó.

Incluso, señaló que el pasado viernes 9 de diciembre en Gómez Palacio, durante la visita de Andrés Manuel López Obrador, el mismo presidente de la República les dijo a los maestros de la sección 35 que el dinero ya estaba depositado para el pago, que de un momento a otro saldría el mismo.

Sin embargo, ya pasó el sábado, domingo y lunes y siguen sin depositárselos.

"Si el dinero no estuviera depositado, entenderíamos que no es responsabilidad estatal, y la manifestación no sería contra ellos, pero si el dinero federal ya se depositó desde hace cinco días, entonces no entendemos por qué no nos pagan y lo que menos entendemos es por qué nuestro dirigente sindical Alfonso Herrera no está aquí apoyándonos en vez de estar en su casa muy a gusto", mencionó.

Dijeron estar decepcionados de su dirigente sindical porque él salió a decir que el pago del aguinaldo está dentro del plazo, antes del 20 de diciembre, por lo que no había necesidad de protestar.

Pero los maestros en el paro señalaron que nunca les habían pagado el aguinaldo después del 10 de diciembre, siempre había sido antes y ahora, aunque se tenga el dinero para ello, tampoco lo están haciendo y van a querer pagarles hasta la fecha límite.

Por ello los maestros decidieron mantener cerrada la avenida Heroico Colegio Militar, hasta que se les pague el aguinaldo.

Durante el cierre de la calle, los docentes se hicieron de palabras con algunos automovilistas, incluso el conductor de una camioneta cerrada negra les echó el vehículo encima para poder pasar y lo logró, pero pudo haber ocasionado un accidente.

Esto provocó que los maestros fortalecieran el bloqueo, sobre todo a la atura de 20 de Noviembre para evitar que alguien tomara esa avenida.