Exigen maestros de la Sección 44 pago de más de 700 millones de pesos

Docentes activos y jubilados de la Sección 44 del SNTE en La Laguna de Durango que participaron en las elecciones pasadas para renovar la dirigencia sindical con las planillas azul y guinda formaron una alianza para insistir ante el Gobierno de Durango que se paguen los más de 700 millones de pesos que se adeudan a organismos financieros como FOVI, FORTE y Pensiones, financieras y aseguradoras.

La deuda fue heredada por la administración estatal pasada y en su momento, el gobierno hizo las retenciones a los trabajadores de la educación de forma quincenal.

En la gestión del exgobernador José Rosas Aispuro, el vocero de dicha alianza magisterial, Joel Torres Díaz había denunciado que por quincena le descontaban 308 pesos de su salario y mostró documentos con información financiera donde en su aseguradora le dieron a conocer que la fecha de su última aportación había sido el 16 de mayo de 2022. Su último importe fue de 308.91 pesos y tenía recibos pendientes por concepto de 7 mil 199.77 pesos que no depositó el gobierno del estado.

"Un servidor, Francisco Joel Torres Díaz acabo de llegar de la Ciudad de México, yo tengo un seguro MetLife y qué creen, el actual gobierno (de Esteban Villegas) me rebajó lo de mi seguro, estuve en Reforma No. 262 en las oficinas centrales, en la matriz de MetLife y no está mi dinero ahí, siguen las mismas prácticas", expuso.

En rueda de prensa ofrecida ayer, el gremio informó que para esta quincena No. 20 hay un convenio del contrato colectivo en el que a personal docente y administrativo (excepto homologados) se les debe de pagar el aumento salarial federal del 1, 2, y 3% así como la rezonificación.

Indicó que el recurso ya se le pagó a personal del sistema federal pero que en el caso del sistema estatal, tienen "temor" de que se incumpla con la entrega de este dinero.

Los docentes anunciaron que si a las 9 de la mañana del próximo lunes 31 de octubre no se les deposita el recurso en las cuentas personales, van a tomar la Subsecretaría de Educación en La Laguna y harán una movilización en la capital del estado para decirle a la titular de la SEP federal, Leticia Ramírez "que en Durango las finanzas no están bien". Dijeron que este nuevo movimiento se conforma por alrededor de 4 mil 400 trabajadores de la educación.

Denuncias

Inconformidad.

* El movimiento magisterial dice que procederá legalmente. Presentarán denuncias por supuesto abuso de confianza y robo contra quien resulte responsable, de la pasada administración estatal.

* En la presente administración 'no queremos que de aquí a diciembre el discurso sea el mismo, que no tenemos dinero y no queremos que se hagan acciones de carácter en donde el ciudadano sea el que pague el robo de funcionarios de la pasada administración. Queremos que haya agilidad administrativa, que haya austeridad en los puestos principales'.