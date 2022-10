Protestan docentes en secundaria del ejido San Felipe por pago de retroactivo

Docentes de la escuela secundaria técnica No. 63 “General Lázaro Cárdenas del Río” del ejido San Felipe del municipio de Gómez Palacio realizaron este martes una protesta al exterior del plantel para inconformarse sobre la falta de pago del Retroactivo de la Estrategia de Fortalecimiento del salario que comprende del primero de enero a la fecha y que debe ser erogado por el Gobierno federal. Es del 1, 2 y 3%.

Como parte de la movilización, colocaron en el acceso principal dos banderas en color rojo y negra que elaboraron con papel china así como letreros que decían “E.S.T. 63 Exigimos pago inmediato” y “Acciones no promesas”.

Iván Fabricio Reynoso Ortíz, es docente y realiza funciones administrativas en este plantel. “La manifestación surgió a raíz del incremento salarial que se supone que ya estaba acordado y y de alguna manera el recurso no ha llegado a los compañeros docentes, administrativos y manuales.

Se supone que ese dinero la Federación ya lo envió pero el estado de Durango, por lo que sabemos, hizo otro uso, y no nos ha incorporado ese aumento. Aunado a eso, para últimos de este mes, se supone que recibimos otro bono, entonces tenemos el temor de que pues si no han pagado el incremento salarial y se les va a juntar este bono que viene y aparte los sueldos, las quincenas, tenemos el temor que no vayan a pagar ni una cosa ni la otra”.

En esta secundaria, hay un aproximado de 28 trabajadores de la educación y 250 estudiantes en el turno matutino. Mencionó que mañana miércoles se retomarán las clases presenciales pero que si para el día último de este mes de octubre no se reflejan los pagos, harán un paro de labores indefinido. “Otra cosa que se teme es que quieran juntar los pagos extraordinarios junto con lo ordinario y haya un mayor descuento del ISR”. Finalmente, comentó que no se sienten respaldados por el SNTE.

Cabe hacer mención que esta semana, el subsecretario de Educación en la región Lagunera de Durango, Ulises Adame de León, informó que está convenido con la Federación que el recurso debe llegar a Durango el próximo 30 de octubre para entregarse al día siguiente a los docentes.