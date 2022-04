Maestros de la SNTE regresan 4 días a clases tras acuerdo

Luego de cuatro días de clases suspendidas con más de 10 mil alumnos afectados, de marchas en la capital y en la región Laguna, así como de la toma de las oficinas de Recaudación de Rentas, este martes se habrán de retomar las clases tras establecer un acuerdo de pago por parte del Estado con la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Fue ayer, que el gobernador, José Rosas Aispuro Torres, se reunió con la dirigencia seccional, encabezada por Lorenzo Salazar, quien estuvo acompañado por una comisión, en donde se acordaron los montos y fechas fatales para saldar el adeudo, de más de 500 millones de pesos.

Salazar reconoció que previamente, el Estado ya había realizado el pago de poco más del 50 por ciento del adeudo. El dirigente detalló que en un primer pago se habrán de entregar 80 millones de pesos en este mes de abril y los próximos tres meses 83 millones de pesos cada mes.

De acuerdo con la minuta que se firmó entre las partes, el primer pago deberá entregarse antes de iniciar las vacaciones de Semana Santa, período que inicia del 11 al 22 de abril.

El gobernador por su parte dijo "este gobierno seguirá respetando la libre manifestación de las maestras y maestros para los planteamiento que a su juicio consideren. Estoy contento de que podamos una vez más a través del diálogo, atender un problema que es fundamental, la educación para este gobierno es básica, es el motor más importante para la transformación de la sociedad y vamos a seguir apoyando la educación", recalcó el mandatario estatal.

Por su parte, el dirigente estatal también destacó que a partir de esta semana se habrían de reactivar los programas que se mantenían de forma parcial, debido a los adeudos que presentaba el Gobierno del Estado.

"Se ha pagado al 100 por ciento a las financieras y aseguradoras, se va a pagar también a las familias el seguro de vida institucional. Destacamos que por primera vez una prestación histórica, la enfermedad con incapacidad irreversible, se nos ha entregado la minuta de acuerdo, que da certeza a los más de 1200 maestros en este estatutos y a quienes por motivos de necesidad requieran de esta prestación".

TAMBIÉN LEE Maestros que no laboren no recibirán pago, advierte gobernador de Durango

Se mantienen suspendidas las clases desde el pasado 30 de marzo

Y recalcó "reconocemos el esfuerzo de nuestro gobierno y estaremos atentos a que esto se cumpla debidamente". El dirigente sindical, advirtió que están vigilantes de que todos los acuerdos tomados se cumplan, de lo contrario dijo, se tomarán acciones inmediatas.

"Claramente vamos a estar vigilantes de que todo esto se cumpla, digo, tenemos la palabra del gobernador pero de todas maneras nuestra obligación es vigilar, estaremos pendientes. En el caso de algún incumplimiento, pues se tomarán acciones inmediatas".

En la misma reunión, se acordó que se no se aplicaría ningún tipo de sanción en contra de los maestros que participaron en las diferentes acciones, como lo anunció la mañana de ayer el gobernador, en donde recalcó que podrían pagar a un trabajador que no labore.

"No se le puede pagar, porque si nosotros les pagamos, vamos a tener una observación de la Auditoría Superior de la Federación, porque no se puede pagar algo donde no hay una contribución", declaró el día de ayer, sin embargo el dirigente rechazó algún tipo de acción en contra de los agremiados.

En cuatro pagos

Acuerdos:

* Más de 10 mil alumnos desde preescolar hasta nivel superior, regresarán a clases a partir de este martes 5 de abril.

* El Gobierno del Estado se comprometió a pagar en cuatro ministraciones el monto restante de su adeudo; el primero de 80 millones y tres pagos más cada mas por 83 millones de pesos.

* El adeudo deberá quedar saldado a más tardar el 31 de julio de este 2022.