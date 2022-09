Maestro Tomás Ledesma recibirá la Medalla Magdalena Mondragón como ciudadano distinguido en las artes

El Ayuntamiento de Torreón, reveló este jueves la lista de los ciudadanos que serán galardonados el próximo 15 de septiembre con las preseas de la Ciudadanía Distinguida 2022.

Entre estas preseas, destaca la Medalla Magdalena Mondragón, que es entregada a las personas destacadas en labores artísticas, literarias o culturales. En esta ocasión, el reconocimiento será entregado al maestro Tomás Ledesma Fuentes.

“Me siento muy bien, afortunadamente estoy aquí, vivo. ¡Claro! Lleno de recuerdos, de mis años juveniles, que los pasé en la Ciudad de México estudiando allá en San Carlos”, comentó el maestro a El Siglo de Torreón en entrevista por su galardón.

El maestro Tomás Ledesma Fuentes comenzó su andar creativo en una agencia de publicidad de Torreón, para luego migrar a Ciudad de México y dar forma a sus conocimientos en la Academia de San Carlos. Su talento en el quehacer pictórico ha podido ser reconocido en países como Italia.

“La más grande satisfacción del arte es que me estimula para seguir trabajando, seguir pintando, seguir haciendo lo que me gusta, lo que me ha gustado todo el tiempo”.

En mayo de 2021, el maestro Ledesma recibió un homenaje junto al maestro Héctor Irigoyen por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde durante 30 años fueron docentes. En 1989, Ledesma ingresó al Departamento de Difusión Cultural de esa universidad, donde laboró hasta su posterior jubilación.

“Me ha gustado transferir mis conocimientos a jóvenes que tienen inquietud por la pintura”.

El Ayuntamiento indicó que las preseas serán entregadas en la Sesión Solemne de Cabildo, el próximo 15 de septiembre, en la Plaza Peñoles del Museo Arocena, ubicado en calle Cepeda 354 sur, de esta ciudad. Se tratará también del festejo por los 115 años de la ciudad.