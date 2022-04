Madre de Christian Nodal es diagnosticada de un tumor maligno; 'No es la primera vez', dice  

Luego de publicar una fotografía en la que aparece con bata de hospital y visiblemente agotada, Silvia Cristina, mamá de Christian Nodal, compartió un mensaje en el que detalla los problemas de salud que ha enfrentado en las últimas semanas.

Tras enfrentar problemas para comer, y verse afectada anímica y físicamente, se le realizaron todo tipo de estudios mediante los cuales le fue diagnosticado un tumor maligno en el colon que debía ser operado de manera inmediata.

Sin embargo, luego de decidir operarse, los médicos se dieron cuenta que de un momento a otro el tumor había desaparecido, algo que calificó como “uno de mil” milagros más.

Esta mañana, “Cristy” comentó que esta no es la primera vez que lucha contra el cáncer, pues en el 2018 tuvo su primera batalla contra esta enfermedad.

“Las personas que me siguen y amigos allegados y mi familia saben lo que luché para estar bien. Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema era mi vesícula y una hernia, las cuales me operé en el 2011, pero mi problema con el estómago siguió.

"Ahora en este mes de febrero 2022 empecé a no tolerar la comida, ya en el mes de marzo empecé a decaer horrible, llegué al grado de no poder comer absolutamente nada todo lo vomitaba, y empecé a desnutrirme y con anemia, me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon. (...)

El día de hoy comencé a comer normalmente y a recuperar mis energías, a esto yo no le llamo suerte, le llamo un milagro de vida", compartió