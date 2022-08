Madonna y su hijo Rocco celebran sus cumpleaños en Italia

Madonna se encuentra en la región de Sicilia, en Italia, celebrando su cumpleaños número 64, junto a su hijo Rocco, quien también acaba de cumplir 22 años el pasado 11 de agosto.

A través de redes sociales, la denominada "Reina del pop", compartió fotografías de su viaje familiar, en donde se le ve junto a su hijo, quien es fruto del matrimonio de la cantante con el director de cine, Guy Ritchie.

En las fotografías se ve a la intérprete de Like a Virgin disfrutando de una velada con su hijo, acompañada de músicos y con una copa en la mano.

También se puede apreciar la presencia de sus hijas gemelas, Stella y Estere, a quienes adoptó en 2017.

La cantante apreció con un ajustado vestido con estampado floreado, en color beige y flores rosas.

"From one Leo to another!! Happy birthday Rocco" (¡De un Leo a otro! ¡Feliz cumpleaños Rocco!)