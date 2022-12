Madero y San Pedro registran ligero repunte de casos de COVID-19

Después de que por casi un mes y medio se mantuvieron sin ningún caso de COVID-19, se registra un ligero repunte en los contagios, con máximo tres en la última semana semana, en los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero

La jefa de la Jurisdicción número siete, Rocío Quiroz Flores, mencionó que, en los últimos días acuden alrededor de 3 a 5 personas por semana para realizarse las pruebas de las cuales resultan positivas de uno o dos.

Dijo que si bien las personas si se están cuidando, hizo el llamado a que no se relajen las medidas de prevención, principalmente si presentan algún síntoma de resfriado, derivado de las bajas temperaturas registradas en los últimos días.

“Sí ha subido un poquito en cuenta a las solicitudes de pruebas pero han salido negativas, no podemos hablar de un repunte alarmante de contagios por la temporada invernal, pero seguimos fomentando el cuidado a la salud, a la no convivencia en lugares cerrados, a que si presentan una gripe no dejar de utilizar el cubrebocas, en fin continuar con todas las medidas que ya sabemos”.