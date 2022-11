Luna Bella quiere colaborar en OnlyFans con Babo de Cartel de Santa

Después de culminar una relación amorosa de cuatro años, que la sacó prácticamente del porno, Luna Bella está de regreso y con todo.

En diciembre, como regalito navideño, saldrá el contenido que grabó con Sabrina Sabrok y su esposo, en el que hicieron un trío de antología.

Ya abierta a trabajar con más figuras, le echó el ojo a Babo (de Cartel de Santa), un viejo amigo de ella con el que colaboró como modelo en el video de Millonario, pero al que le guarda respeto, pues le enviaron fotos de su "pack" y la tiene realmente enorme.

"Babo tiene fama de destroza anos, la tiene gigante y la verdad sí me da un poco de miedito, no vaya a ser que sea muy masoquista y me lastime, si bien tengo fama de que me gusta el pene grande", comentó Luna Bella a El Gráfico de EL UNIVERSAL.

"Si se diera esa colaboración con Babo solo le pediría paciencia para aguantar su cosota, que además tiene perlas ('pearling')".

A raíz de su exitosa entrada al mundo de OnlyFans, y próximamente en su propia plataforma "hot", Luna Bella comenta que será mucho más selectiva de los shows en vivo en los que es contratada.

"Es que hay muchos riesgos en ese ambiente, hay narcotráfico, enfermedades venéreas, muchas desveladas, y la verdad hasta se me van las energías porque incluso te tienes que alcoholizar para aguantar en esos compromisos".